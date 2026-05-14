Turski predsjednik Erdogan istaknuo važnost kaspijskog tranzitnog Srednjeg koridora istok - zapad

Esra Tekin, Gizem Nisa Çebi Demir, Büşra Nur Çakmak
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je naglasio važnost kaspijskog tranzitnog Srednjeg koridora istok - zapad, nazivajući ga "modernim ekvivalentom Puta svile".
Tokom konferencije za novinare u Kazahstanu, Erdogan je rekao da se važnost koridora sve bolje razumije svakim danom koji prolazi.
Obećao je da će Ankara nastaviti promovirati koridor s Kazahstanom i drugim partnerima za teretne pošiljke i transport energetskih resursa na Zapad.
"Želimo transportovati veće količine nafte iz Kazahstana, jednog od vodećih svjetskih izvoznika sirove nafte, na globalna tržišta preko naše zemlje", dodao je.