Turski predsjednik Erdogan istaknuo važnost kaspijskog tranzitnog Srednjeg koridora istok - zapad Želimo transportovati veće količine nafte iz Kazahstana, jednog od vodećih svjetskih izvoznika sirove nafte, na globalna tržišta preko naše zemlje, kazao je Erdogan

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u četvrtak je naglasio važnost kaspijskog tranzitnog Srednjeg koridora istok - zapad, nazivajući ga "modernim ekvivalentom Puta svile".

Tokom konferencije za novinare u Kazahstanu, Erdogan je rekao da se važnost koridora sve bolje razumije svakim danom koji prolazi.

Obećao je da će Ankara nastaviti promovirati koridor s Kazahstanom i drugim partnerima za teretne pošiljke i transport energetskih resursa na Zapad.

"Želimo transportovati veće količine nafte iz Kazahstana, jednog od vodećih svjetskih izvoznika sirove nafte, na globalna tržišta preko naše zemlje", dodao je.