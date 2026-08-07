Turski predsjednik Erdogan i saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman sastali su se u Meki

Fatma Zehra Solmaz
07. august 2026.•Ažuriranje: 07. august 2026.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u petak se sastao sa saudijskim prijestolonasljednikom Mohammedom bin Salmanom u svetom muslimanskom gradu Meki u okviru svoje radne posjete Saudijskoj Arabiji.
Sastanak, koji je tursko Ministarstvo vanjskih poslova podijelilo na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, označio je početak Erdoganovih službenih angažmana u Kraljevstvu.
Sastanku su prisustvovali i turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan, šef Nacionalne obavještajne organizacije Ibrahim Kalin, turski ambasador u Rijadu Emrullah Isler i šef predsjedničkog kabineta Hasan Dogan.