15. juli je dan kada smo svijetu objavili da se volja našeg naroda nikada neće predati bilo kakvoj tutelarskoj sili, izdajničkoj mreži ili mračnom planu, rekao je Fidan

Turski MVP istakao da je osujećeni pokušaj puča 2016. pokazao da se nacionalna volja ne može pokoriti 15. juli je dan kada smo svijetu objavili da se volja našeg naroda nikada neće predati bilo kakvoj tutelarskoj sili, izdajničkoj mreži ili mračnom planu, rekao je Fidan

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da je osujećeni pokušaj puča 15. jula 2016. godine pokazao da se nacionalna volja Turske nikada neće pokoriti silama ili terorističkim organizacijama.

U poruci povodom Dana demokratije i nacionalnog jedinstva, Fidan je rekao da je 15. juli dan kada je Turska svijetu pokazala da se njena nacionalna volja neće pokoriti nijednoj tutelarskoj sili, nijednoj izdajničkoj mreži niti bilo kakvoj mračnoj zavjeri.

Kazao je da je pokušaj puča terorističke organizacije FETO spriječen zahvaljujući odlučnom vodstvu predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nenadmašnoj hrabrosti naroda i nepokolebljivoj odlučnosti države.

Fidan je rekao da su oni koji su vjerovali da tenkovi, oružje i prijetnje mogu ušutkati turski narod poraženi pred milionima ljudi koji su izašli na ulice kako bi branili državu.

“Duh jedinstva i solidarnosti pokazan te noći osujetio je sve proračune usmjerene protiv Turske“, rekao je.

Fidan je dodao da se borba Turske protiv prijetnji njenoj sigurnosti, nezavisnosti i javnom miru nastavlja s istom odlučnošću unutar i izvan njenih granica.

“Nikada nećemo dozvoliti ovoj izdajničkoj terorističkoj organizaciji da pronađe utočište u bilo kojoj zemlji, instituciji ili strukturi“, kazao je.

Ministar vanjskih poslova također je odao počast poginulima tokom pokušaja puča i izrazio zahvalnost veteranima, čestitajući narodu Dan demokratije i nacionalnog jedinstva.

Uporedo s tim, predsjednik Velike narodne skupštine Turske Numan Kurtulmus rekao je da je neuspjeli pokušaj puča postao trajni simbol nacionalnog otpora, jer su se oni posvećeni svojoj vjeri, vrijednostima i zajedničkoj domovini suprotstavili izvršiocima zavjere.

“Te noći, oni koji su posvećenost svojim uvjerenjima, vrijednostima i zajedničkoj domovini stavili u središte svojih života suprotstavili su se pijunima zavjere, a 15. juli je ušao u historiju kao velika epopeja otpora urezana u kolektivno sjećanje našeg naroda“, rekao je Kurtulmus.

Ministar trgovine Omer Bolat je u posebnoj poruci rekao da Turska ostaje posvećena jačanju svoje ekonomske nezavisnosti povećanjem proizvodnje, izvoza i ulaganja, obilježavajući 10. godišnjicu neuspjelog pokušaja puča.

“Pobjeda ostvarena te noći nije bila samo sprečavanje pokušaja puča, već i objava da će Republika Turska zauvijek ostati slobodna i da ovaj narod nikada neće ugroziti svoju nezavisnost niti svoju budućnost“, rekao je.

“Crpeći snagu iz duha 15. jula, ostajemo čvrsto posvećeni podršci proizvodnji, povećanju izvoza, jačanju investicijske klime, povećanju konkurentnosti naše trgovine i daljem jačanju naše ekonomske nezavisnosti“, kazao je Bolat.

Ministar obrazovanja Yusuf Tekin rekao je da je najveće naslijeđe 15. jula odgovornost izgradnje društva otpornog na slične prijetnje u budućnosti.

“Najveća odgovornost koju nam je ostavio 15. juli jeste izgradnja snažne društvene svijesti koja nikada više neće dozvoliti da slični činovi izdaje pronađu prostor za postojanje“, rekao je.

“Ova svijest će biti ojačana odgojem generacija sposobnih da štite vladavinu prava, demokratiju, nacionalnu volju i naše zajedničke vrijednosti“, dodao je.

Ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bayraktar rekao je da duh otpora iskazan tokom osujećenog pokušaja puča 2016. godine i dalje jača nastojanja Turske za potpunom energetskom nezavisnošću.

“Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, milioni ljudi koji su te noći stali pred tenkove sa svojom vjerom, hrabrošću i ljubavlju prema domovini pokazali su svijetu da niko nema moć podijeliti ovu zemlju“, rekao je.

“Epski duh otpora koji je naš narod pokazao te mračne noći i dalje predstavlja najveću snagu u borbi Turske za potpunu energetsku nezavisnost“, dodao je.

“Teroristička organizacija pretrpjela je težak poraz pred nepokolebljivom odlučnošću našeg naroda prije nego što je uspjela ostvariti svoje izdajničke ciljeve“, saopćilo je također Ministarstvo odbrane Turske na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

“S milošću i zahvalnošću se prisjećamo naših plemenitih šehida koji su žrtvovali svoje živote za opstanak naše domovine, odajemo priznanje našim herojskim veteranima i s poštovanjem pozdravljamo patriotske pripadnike Oružanih snaga Turske“, navelo je ministarstvo.

Dodalo je da će duh nacionalnog jedinstva i solidarnosti nastaviti, kao i jučer, osiguravati da Republika Turska zauvijek opstane.

U poruci objavljenoj na NSosyal, ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir GOktaS opisala je 15. juli kao epopeju herojstva.

“Pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, naš plemeniti narod pokazao je cijelom svijetu te noći, svojom mudrošću, hrabrošću i otpornošću, da ne priznaje nijednu silu iznad nacionalne volje“, rekla je.

Ministar unutrašnjih poslova Mustafa CiftCi također je rekao da je turski narod spriječio neuspjeli pokušaj puča 15. jula 2016. godine kroz jedinstvo, hrabrost i nepokolebljivu privrženost nacionalnoj volji.

“Izdajnici su imali svoje planove. Ali nisu računali na jednu silu koja je stajala pred njima poput čeličnog oklopa, turski narod“, rekao je.

Ciftci je rekao da je Erdoganov historijski poziv odjeknuo među milionima ljudi širom zemlje, okupljajući narod dok se poziv na molitvu čuo širom države.

Povodom 10. godišnjice neuspjelog pokušaja puča, Ciftci je odao počast poginulima i izrazio zahvalnost veteranima.

“Na 10. godišnjicu 15. jula nastavljamo našu borbu protiv FETO-a, koji se infiltrirao u državne institucije i ugrozio budućnost naše zemlje, kao i protiv svih centara tutorstva, s istom odlučnošću i snagom, ne odstupajući od vladavine prava“, naveo je ministar pravde Akin Gurlek.

Dodao je da će Turska pod vodstvom Erdogana nastaviti jačati nacionalno jedinstvo i solidarnost, učvršćivati demokratiju i odavati počast onima koji su izgubili živote tokom pokušaja puča u okviru vizije “Stoljeća Turske“.

Ministar poljoprivrede i šumarstva Ibrahim Yumakli rekao je da duh jedinstva i otpora iskazan tokom neuspjelog pokušaja puča i deset godina kasnije nadahnjuje budućnost Turske.

“Naš narod, koji je pod vodstvom predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana izašao na ulice kako bi branio nacionalnu volju, zaštitio je svoju domovinu, zastavu i nezavisnost po cijenu vlastitih života, objavljujući cijelom svijetu svoju nepokolebljivu privrženost demokratiji“, rekao je.

“Te noći, naš plemeniti narod odgovorio je na poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana izlaskom na ulice i branjenjem svoje zastave, države i budućnosti po cijenu vlastitih života“, rekao je ministar saobraćaja i infrastrukture Abdulkadir Uraloglu.

Uraloglu je rekao da se turski narod suprotstavio tenkovima, vatrenom oružju i ratnim avionima svojom vjerom, ispisujući epopeju koja je osvijetlila put Turske i spriječivši uspjeh pučista.

Ministar rada i socijalne sigurnosti Vedat Isikhan također je obilježio ovaj dan, rekavši da pučevi nikada nisu bili izvor legitimiteta.

Ministar zdravstva Kemal Memisoglu rekao je da se sa zahvalnošću prisjeća epske borbe ispisane na ulicama te historijske noći i izuzetne posvećenosti velike zdravstvene porodice, čije su iscjeljujuće ruke donijele svjetlo u tamu.

“Borba koju su rame uz rame vodili žene i muškarci, mladi i stari, pokazala je cijelom svijetu da se volja našeg naroda nikada ne može pokoriti nijednom silom“, rekao je ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kacir.

Kacir je rekao da je historijska pobjeda, ostvarena pod vodstvom Erdogana, ostala urezana u sjećanje naroda kao najjači simbol njegovog jedinstva i solidarnosti.

“Naš plemeniti narod, koji je bez oklijevanja odgovorio na historijski poziv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, nije dozvolio te noći 15. jula izdajničkim rukama koje su posegnule za nacionalnom voljom da prođu“, rekao je ministar kulture i turizma Mehmet Nuri Ersoy.

Ersoy je dodao da su jedinstvo, hrabrost i odlučnost pokazani te noći svijetu dokazali da se volja turskog naroda nikada ne može okovati.

Ministar omladine i sporta Osman Askin Bak također je odao počast mladima koji su izgubili živote tokom pokušaja puča, rekavši da će njihovo naslijeđe biti očuvano s odlučnošću.