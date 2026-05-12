Turski ministar vanjskih poslova upozorio na korištenje Hormuškog tjesnaca kao "oružja"

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio je u utorak da je za regionalnu stabilnost i globalnu ekonomiju važno da se Hormuški tjesnac ne koristi kao oružje, javlja Anadolu.

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom Al Thanijem, Fidan je podcrtao da Turska podržava sve napore za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Dodao je da se podržavaju svi napori kako bi se osigurao siguran prolaz kroz tjesnac i spriječilo ponavljanje takve situacije, ističući da je prioritet sprovođenje mirnih i diplomatskih inicijativa za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.

"Problem s kojim se suočavamo u Zaljevu ni na koji način ne smije uzrokovati da pitanje Gaze bude zaboravljeno", rekao je Fidan.

Fidan je također istakao da izraelski ekspanzionizam ostaje glavna prijetnja "stabilnosti i sigurnosti" u regiji.

Naglasio je da su ekspanzionističke politike koje se provode u Gazi, Bejrutu, na Zapadnoj obali i u Siriji koštale mnoge živote i prisilile ljude da napuste svoje domove, pretvarajući ih u izbjeglice.

Fidan je rekao da bi zemlje regije i međunarodna zajednica trebali rješavati ovo pitanje s velikom osjetljivošću, dodajući da su kršenja primirja u Gazi "dostigla vrhunac".

Dodao je da su nedavni regionalni razvoji potaknuli Tursku i Katar da ojačaju konsultacije i solidarnost te naveo da je Ankara posljednjih dana održala kontakte i sa Saudijskom Arabijom, UAE i Kuvajtom kako bi razgovarala o situaciji u regiji.

- Jačanje odnosa Turske i Katara -

Fidan je izjavio da se odnosi između Turske i Katara nastavljaju pozitivno razvijati u svim oblastima.

"Imamo odnos koji jako dobro napreduje na svakom polju. Volja i liderstvo koje su pokazali naš predsjednik i katarski emir šeik Tamim (bin Hamad Al Thani) služe kao primjer za odnose među zemljama u regiji", rekao je on.

Dodao je da dvije zemlje dijele iskreno prijateljstvo i bratstvo testirano kroz razne događaje tokom dugog niza godina te poručio da će obje strane nastaviti s realizacijom profesionalnih projekata orijentiranih na rezultate.

- Ankara je odlučno protiv povratka rata između Irana i SAD-a -

Fidan je također rekao da se nada da će pregovori između Irana i SAD-a što prije doći do zaključka, upozoravajući da bi povratak ratu samo produbio razaranja.

"Ne želimo ni razmišljati drugačije. Kao što smo ranije vidjeli, povratak ratu neće služiti ničemu osim povećanju razmjera pustošenja", kazao je.

Izrazio je podršku ulozi Pakistana u pregovaračkom procesu između Irana i SAD-a, rekavši da je Turska spremna pružiti svu moguću podršku.

"Ne želimo povratak u rat. Rat sigurno nije rješenje. On donosi nestabilnost, ekonomsku oskudicu i potencijalno uništenje ne samo regiji, već cijelom svijetu", rekao je on.

Fidan je dodao da Turska i njeni saveznici nastavljaju napore kako bi osigurali da diplomatija urodi plodom i kazao da Ankara podržava sve inicijative usmjerene ka postizanju tog cilja.

Upozorio je da zatvaranje Hormuškog tjesnaca stvara veliki pritisak na globalnu ekonomiju, energetsku sigurnost te regionalnu političku i ekonomsku stabilnost.

"Vlade širom svijeta osjećaju ovaj ekonomski pritisak na svaki mogući način. Stoga je napor međunarodne zajednice usmjeren na postizanje sporazuma što je prije moguće, ponovno otvaranje tjesnaca i vraćanje sigurnosti plovidbe", rekao je on.

Osvrćući se na pregovore Irana i SAD-a, Fidan je također rekao da se čini da obje strane žele kraj rata, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca i rješavanje nuklearnog pitanja.

"Pozicija koju su obje strane izrazile u smislu namjere je upravo takva. Problem je kako to staviti na papir na način koji obje strane mogu prihvatiti u smislu prioriteta i formulacija", kazao je.

Fidan je ponovio nadu da će se proces brzo okončati, ponovo upozoravajući na povratak sukobima.

- Ovo je sada postalo pitanje globalne sigurnosti -

Fidan je rekao da je s Al Thanijem razmijenio mišljenja i o regionalnim pitanjima.

Napomenuo je da su Turska i Katar od samog početka ulagali značajne napore kako bi spriječili rat, ali je rekao da sada rade na tome da sukob prestane što je brže moguće uz minimalnu štetu.

"Podržavamo sve te napore", kazao je.

Fidan je dodao da su Turska i Katar intenzivno radili na ublažavanju i okončanju regionalnih kriza putem posredovanja i da su dosljedno podržavali inicijative jedni drugih.

Opisujući Izrael kao "slona u sobi" (očigledan problem koji se ignorira op.a.), Fidan je rekao: "U trenutku kada se svi okupljaju i razgovaraju o miru i diplomatiji, vidimo da Izrael provodi politiku daljnje eskalacije svih problema kroz nasilje i ekspanzionizam."

"Ovo je sada postalo globalno pitanje, sigurnosno pitanje", dodao je, napominjući da je EU već uvela sankcije Izraelu.

"Vjerujem da će u narednom periodu međunarodna javnost snažnije reagovati protiv izraelske ekspanzionističke politike", zaključio je Fidan.