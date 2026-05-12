Turski ministar vanjskih poslova upozorio na korištenje Hormuškog tjesnaca kao "oružja" Hakan Fidan također naglasio da se pitanje Gaze ne smije zaboraviti usred problema u Perzijskom zaljevu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan naglasio je u utorak da je važno i za regionalnu stabilnost i za globalnu ekonomiju da se Hormuški tjesnac ne koristi kao oružje.

"Problem s kojim se suočavamo u Zaljevu ni na koji način ne smije uzrokovati zaboravljanje pitanja Gaze", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare s katarskim premijerom i ministrom vanjskih poslova Mohammedom bin Abdulrahmanom bin Jassimom Al Thanijem.

Fidan je također podvukao da izraelski ekspanzionizam ostaje glavna prijetnja "stabilnosti i sigurnosti" u regiji.