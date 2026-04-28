Turski ministar vanjskih poslova razgovarao s predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Hakan Fidan se sastao s Borjanom Krišto u Dubrovniku na marginama samita Inicijative tri mora

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u utorak se u Hrvatskoj sastao s Borjanom Krišto, predsjedavajućom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Fidan se sastao s Krišto na marginama 11. samita Inicijative tri mora u Dubrovniku.

Fidan je prisustvovao samitu predstavljajući predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, saopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih poslova.

Inicijativa tri mora je platforma na predsjedničkom nivou pokrenuta 2015. godine koja okuplja 12 država članica Evropske unije između Baltičkog, Jadranskog i Crnog mora kako bi ojačala regionalnu povezanost i ekonomsku integraciju.

Podržava saradnju u transportnim koridorima, energetskoj sigurnosti i digitalnoj infrastrukturi, s ciljem smanjenja jaza u razvoju u srednjoj i istočnoj Evropi i jačanja strateške otpornosti regije unutar okvira EU-a.