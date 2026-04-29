Turski ministar vanjskih poslova poziva na pritisak na Izrael kako bi se spriječila kršenja mirovnog plana za Gazu

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan u srijedu je naglasio potrebu održavanja zamaha u mirovnom planu za Gazu, pozivajući na povećani pritisak na Izrael kako bi se spriječila kršenja.

"Napori koje će strane uložiti po ovom pitanju su važni. Posebno je vršenje pritiska na nespremnost Izraela i sprečavanje njegovih kršenja izuzetno važno za prelazak u drugu fazu u Gazi. Iskreno, upozoravamo i međunarodnu zajednicu, posrednike i sve aktere u Odboru za mir da preduzmu potrebne mjere", rekao je Fidan na zajedničkoj konferenciji za novinare s austrijskom ministricom vanjskih poslova Beate Meinl-Reisinger.

On je rekao da uslovi u Gazi i na Zapadnoj obali, koje je opisao kao "produžetak izraelskog ekspanzionizma u regionu", ne služe interesima regiona niti Evrope.

Prema Fidanu, situacija nosi rizik stvaranja dodatne nestabilnosti, izazova za energetsku sigurnost i neregularnih migracijskih tokova.

Ministar je također rekao da je milion ljudi raseljen u Libanu zbog izraelske okupacije, upozoravajući da bi daljnje širenje moglo pokrenuti dodatne migracije.

Iz tog razloga, dodao je, Izrael mora biti stavljen pod kvalifikovaniji međunarodni pritisak po ovom pitanju.

- Dobra saradnja s Austrijom -

Izražavajući zahvalnost za gostoprimstvo Austrije, Fidan je rekao da su bilateralni odnosi intenzivirani, navodeći više sastanaka i čestu koordinaciju sa svojom kolegicom u posljednjim mjesecima te dodajući da je Meinl-Reisinger također prisustvovala Diplomatskom forumu u Antaliji.

Razgovori su obuhvatili trgovinu, investicije, neregularne migracije, borbu protiv terorizma i konzularna pitanja, otkrio je Fidan.

Istakao je dobru saradnju s Austrijom u vezi s neregularnim migracijama, dodajući da je Turska stekla značajno iskustvo u ovoj oblasti.

Fidan je rekao da je situacija sirijskih migranata usko povezana sa naporima stabilizacije u Siriji, što je također bila tema razgovora tokom sastanka.

Dodao je da su politike upravljanja u Siriji tokom protekle godine ključne za upravljanje migracijama i osiguranje regionalne stabilnosti.

Fidan je također čestitao austrijskoj vladi na doprinosu turske zajednice političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu zemlje.

- Kriza u Hormuškom moreuzu -

Govoreći o regionalnim tenzijama, Fidan je rekao da Turska radi na tome da tekući razgovori između Irana i Sjedinjenih Američkih Država brzo dođu do zaključka.

Naglasio je potrebu okončanja krize i rješavanja poremećaja u Hormuškom moreuzu kako bi se uspostavili normalni uslovi.

Ministar je ukazao na ozbiljne probleme u vezi s cijenama energije, snabdijevanjem energijom, a posebno snabdijevanjem hranom i drugim proizvodima za zemlje u regionu.

Kriza, dodao je, naglašava važnost alternativnih ruta povezanosti.

Fidan je rekao da Turska očekuje uspjeh razgovora pokrenutih u Islamabadu, napominjući kontinuirani angažman sa svim stranama i nastavak napora za podršku rješenju.

- Stav Turske prema kandidaturi za EU nije promijenjen -

Govoreći o odnosima s Evropskom unijom, Fidan je rekao da stav Turske o članstvu ostaje nepromijenjen.

Napomenuo je da su nedavni događaji razotkrili strukturne izazove u procesu pristupanja.

"Napori za ažuriranje Carinske unije i osiguranje liberalizacije viznog režima su u toku", dodao je.

Fidan je također naglasio da je uključivanje Turske u inicijative poput "Made in EU" ključno za jačanje lanaca snabdijevanja Evrope.

Rekao je da Ankara očekuje podršku Austrije po ovim pitanjima i naglasio dalju saradnju u oblasti povezanosti.

Osvrćući se na projekte poput Srednjeg koridora i Inicijative tri mora, Fidan je rekao da su razgovori također bili usmjereni na unapređenje veza između Evrope i Azije i jačanje energetskih koridora.

- Turska podržava posredničke napore u ratu Rusije i Ukrajine -

Fidan je rekao da se razgovaralo i o ratu između Rusije i Ukrajine, ističući posredničku ulogu Turske i predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana.

"Turska je od 2022. godine bila domaćin pregovorima između Rusije i Ukrajine u različitim formatima i na različitim nivoima", rekao je, dodajući da Ankara podržava tekuće posredničke napore koje predvode Sjedinjene Američke Države.

Ponovo je potvrdio da će Turska nastaviti doprinositi naporima usmjerenim na rješavanje sukoba.