Turski ministar vanjskih poslova održao telefonski razgovor s američkim pregovaračima o Iranu Fokus je bio na najnovijem stanju pregovora između SAD-a i Irana, kažu diplomatski izvori

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan održao je telefonski razgovor s američkim pregovaračima uključenim u napore za okončanje rata u Iranu, rekli su u nedjelju diplomatski izvori, javlja Anadolu.

Izvori iz Ministarstva vanjskih poslova rekli su da je Fidan razmijenio mišljenja s američkim sagovornicima o najnovijem razvoju događaja u pregovorima između SAD-a i Irana.

Pakistan je posredovao u prekidu vatre 8. aprila, a prva runda mirovnih pregovora između SAD-a i Irana održana je tri dana kasnije u Islamabadu, ali dogovor nije postignut. U toku su napori za oživljavanje zaustavljenih pregovora.

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sastao se u subotu u Islamabadu s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i načelnikom vojske feldmaršalom Asimom Munirom, dok je posjeta američkih izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera pakistanskoj prijestolnici otkazana.

Navodi se da su sporne tačke između dvije strane otvaranje Hormuškog moreuza, globalne prometne grube tačke koju je Iran efektivno zatvorio nakon što su ga SAD i Izrael napali 28. februara, američka blokada iranskih luka i sudbina obogaćenog uranijuma koji je Teheran imao.