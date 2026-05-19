Ministarstvo vanjskih poslova Turske poručilo Atini da se fokusira na mir i saradnju umjesto neprijateljstva iz historije

Turska pozvala Grčku da izbjegava iskrivljavanje historije zbog pontskih tvrdnji Ministarstvo vanjskih poslova Turske poručilo Atini da se fokusira na mir i saradnju umjesto neprijateljstva iz historije

Turska je u utorak kritikovala Grčku zbog događaja i izjava povezanih s pontskim tvrdnjama, pozivajući Atinu da izbjegava iskrivljavanje historije i da se umjesto toga usmjeri na mirne bilateralne odnose.

U saopćenju, tursko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se 19. maj, dan kada je osnivač Republike Turske Mustafa Kemal Ataturk 1919. godine stigao u grad Samsun i pokrenuo Rat za nezavisnost Turske protiv okupacionih snaga, uključujući Grčku, obilježava kao Dan omladine, sporta i sjećanja na Ataturka.

Ministarstvo je optužilo Grčku da kroz zakon usvojen 1994. godine promoviše neosnovane tvrdnje protiv Turske u vezi s pontskim pitanjem te navelo da se takvi narativi, nažalost, podučavaju i u grčkim školama.

"Grčka treba prestati koristiti historiju za političke interese", navodi se u saopćenju.

Ministarstvo je saopćilo da Atina oživljavanjem neutemeljenih pontskih tvrdnji pokušava prikriti svoj poraz iz tog perioda, kao i zločine počinjene tokom vojne kampanje u Anadoliji.

Podsjećajući i na ratne zločine i zvjerstva koje je počinila grčka vojska, Ministarstvo je navelo da su oni dokumentovani u izvještajima savezničkih istražnih komisija, kao i u članu 59 Lozanskog sporazuma iz 1923. godine.

Turska je također pozvala Grčku da se prisjeti historijskih događaja, uključujući masakr u Tripolitsi 1821. godine i nasilje koje je uslijedilo nakon okupacije Izmira 15. maja 1919. godine.

"Pozivamo Grčku da, umjesto iskrivljavanja činjenica i izvlačenja neprijateljstva iz historije, zauzme stav koji će razvijati naše bilateralne odnose u miru i saradnji", navodi se u saopćenju Ministarstva.