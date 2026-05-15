Turska poručila da se Sirija kreće ka stabilnosti uprkos regionalnim nemirima

Ambasador Turske pri Ujedinjenim nacijama Ahmet Yildiz izjavio je u petak da se Sirija postepeno kreće ka održivoj stabilnosti uprkos tekućim regionalnim tenzijama i destabilizirajućim izraelskim djelovanjem unutar zemlje.

"Zaista je ohrabrujuće primijetiti da je Sirija ostala među najmanje pogođena trenutnim regionalnim nemirima u našem regionu. Ovo pokazuje da se od decembra 2024. Sirija polako, ali sigurno kreće ka održivoj stabilnosti", rekao je Yildiz članovima Vijeća sigurnosti UN-a.

Yildiz je kritikovao izraelske vojne aktivnosti u Siriji, optuživši Izrael da destabilizira zemlju, dok je pohvalio sirijske vlasti zbog pridržavanja Sporazuma o razdvajanju snaga iz 1974. godine.

"Ponovo pozivamo Izrael da u potpunosti poštuje ovaj sporazum bez odlaganja, da se suzdrži od daljih eskalatornih poteza i da povuče svoje upade", rekao je.

Yildiz je naveo da očuvanje stabilnosti u južnoj Siriji nije važno samo za sigurnost Sirije nego i za širu regionalnu stabilnost.

Govoreći o unutrašnjim dešavanjima u Siriji, turski izaslanik pozdravio je nedavne sudske procese usmjerene na pozivanje na odgovornost zvaničnika bivšeg sirijskog režima zbog navodnih kršenja ljudskih prava.

Yildiz je također opisao planirano održavanje Sirijskog narodnog vijeća kao važnu prekretnicu u političkoj tranziciji i procesu obnove zemlje.

Istovremeno je naglasio važnost dovršetka procesa integracije u sjeveroistočnoj Siriji i očuvanja jedinstvene državne strukture.

"Nema mjesta za paralelne strukture unutar vojske, pravosuđa ili administracije jedne ujedinjene Sirije", rekao je.



Turski ambasador je rekao da se prvi znakovi ekonomskog oporavka već pojavljuju, ali da i dalje postoje veliki izazovi, posebno u obnovi ključne infrastrukture.

Naveo je da su nedavni poremećaji u regionalnim trgovinskim rutama povezani s tenzijama u Hormuškom moreuzu naglasili stratešku važnost Sirije kao regionalnog tranzitnog čvorišta.

"U tom smislu, stabilna i ujedinjena Sirija može služiti kao vitalna veza koja povezuje Bliski istok, Tursku i Evropu kroz trgovinu, transport, energiju i infrastrukturne mreže", rekao je Yildiz.

Podsjetio je na nedavni sporazum koji su potpisale Turska, Sirija i Jordan radi jačanja cestovne i željezničke povezanosti kao dijela šire regionalne integracije.

Yildiz je upozorio da mine, neeksplodirana ubojna sredstva i ostaci hemijskog oružja i dalje predstavljaju ozbiljan rizik širom Sirije, uprkos smanjenju velikih sukoba.

Također je upozorio da prijetnja koju predstavlja ISIS ostaje značajna, navodeći da bi ta grupa mogla pokušati iskoristiti regionalnu nestabilnost za ponovno jačanje.

"Sirijska vlada nastavlja jačati svoje kapacitete za borbu protiv terorizma i zaslužuje kontinuiranu međunarodnu podršku u tom pogledu", rekao je.

Yildiz je potvrdio posvećenost Turske humanitarnoj pomoći Siriji, navodeći dugogodišnju ulogu Ankare u UN-ovom prekograničnom mehanizmu pomoći tokom protekle decenije.

Iako je mehanizam okončan, rekao je da će Turska nastaviti podržavati UN-ove humanitarne operacije u koordinaciji sa sirijskim vlastima i međunarodnim partnerima.

"Zaključno, želim ponoviti da će Turska nastaviti stajati uz sirijski narod i podržavati sirijsku vladu u prevazilaženju izazova s kojima se suočavaju", rekao je Yildiz.