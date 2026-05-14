Turska osudila izraelski upad u džamiju Al-Aksu

Turska je u četvrtak osudila upad u džamiju Al-Aksu koji je predvodio izraelski ministar zajedno s grupom okupatora.

"Osuđujemo upad u džamiju Al-Aksu koji je izvršio izraelski ministar u pratnji grupe doseljenika", navodi se u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova Turske.

U saopštenju se upozorava da provokativne akcije koje krše historijski i pravni status džamije Al-Akse, muslimanskog svetog mjesta, prijete dodatnim produbljivanjem tenzija i nestabilnosti u regionu.

Turska je pozvala međunarodnu zajednicu da ispuni svoje odgovornosti u zaštiti legitimnih prava palestinskog naroda i zaustavi izraelska kršenja usmjerena protiv okupiranog Istočnog Jerusalema i njegovih svetih mjesta.