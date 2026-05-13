Turska odbacila tvrdnje o miješanju u unutrašnju politiku Somalije Ankara poručuje da je vojno prisustvo u Somaliji usmjereno na sigurnosnu saradnju i borbu protiv terorizma

Turska je u srijedu odbacila navode koji kruže društvenim mrežama da Ankara koristi svoje vojno prisustvo u Somaliji kako bi utjecala na određene političke aktere.

U saopštenju objavljenom na turskoj društvenoj mreži NSosyal, Centar za borbu protiv dezinformacija Turske opisao je te tvrdnje kao "potpuno neosnovane".

"Turska već godinama održava legitimnu saradnju s Federalnom vladom Somalije u potpunom skladu s međunarodnim pravom, s ciljem jačanja sigurnosti, stabilnosti i institucionalnih kapaciteta Somalije", navodi se dalje u saopštenju.

"Tursko vojno prisustvo i aktivnosti obuke u Somaliji usmjereni su na restrukturiranje Somalijske nacionalne vojske, modernizaciju sigurnosnih institucija i unapređenje kapaciteta za borbu protiv terorizma", dodaje se.

U saopštenju je naglašeno da tursko vojno osoblje "apsolutno nema nikakvu ulogu" u izbornim procesima ili unutrašnjim političkim pitanjima Somalije.

Turska je također ponovila podršku mirnom nastavku demokratskog procesa u Somaliji i poručila da u potpunosti poštuje suverenitet zemlje i volju somalijskog naroda.