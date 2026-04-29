Turska obavještajna služba objavila dokument o Homeinijevom boravku u Turskoj Arhivski dosie detaljno opisuje nadzor i korištenje pseudonima tokom perioda 1964-1965.

Turska Nacionalna obavještajna organizacija (MIT) u srijedu je objavila strogo povjerljiv dokument od 11. novembra 1964. godine, u kojem se detaljno opisuje boravak ajatolaha Homeinija, vođe iranske revolucije, u Turskoj, javlja Anadolu.

"Iranski gost je stigao u Tursku i odlučeno je da će boraviti u Bursi. Kuću u kojoj će gost boraviti i ostale aranžmane u vezi s njim lično će rješavati Direkcija Bursa Yuva", navodi se u dokumentu.

Dosje je poslao šef Nacionalne sigurnosne službe Ziya Selisik u Centralni ured u Istanbulu tokom Homeinijevog boravka u Turskoj pod nadzorom MIT-a između 4. novembra 1964. i 5. oktobra 1965. godine.

"Potrebne pisane i usmene instrukcije poslane su Direkciji Bursa Yuva. Alias ​​'Belli' će se koristiti u šifriranoj i drugoj korespondenciji koja se tiče gosta. Dostavljeno za vašu informaciju", zaključuje se u dokumentu.

Dokument je dostupan u odjeljku Dokumenti pod karticom Posebna kolekcija na službenoj web-stranici MIT-a.