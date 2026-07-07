Turska na samitu u Ankari nastoji ojačati ekonomsku saradnju sa saveznicima iz NATO-a Turski ministar trgovine Omer Bolat u Ankari dočekao lidere Češke, Hrvatske, Albanije, Rumunije i Litvanije

Turska nastoji ojačati saradnju sa saveznicima iz NATO-a dok je Ankara domaćin 36. samita lidera NATO-a, izjavio je u utorak turski ministar trgovine Omer Bolat nakon što je dočekao lidere Češke, Hrvatske, Albanije, Rumunije i Litvanije.

Bolat je rekao da je dočekao premijera Češke, koji je doputovao u Tursku povodom samita čiji je domaćin predsjednik Recep Tayyip Erdogan u Ankari.

“Nastavljamo snažnu opredijeljenost za povećanje obima trgovinske razmjene između Turske i Češke te za dalje unapređenje naše ekonomske saradnje, posebno u oblastima investicija, industrije, tehnologije i odbrambene industrije, na osnovu obostrane koristi“, napisao je Bolat na turskoj društvenoj mreži NSosyal.

Dodao je da će Turska, sa svojom snažnom ekonomijom, strateškim položajem i aktivnom trgovinskom diplomatijom, nastaviti doprinositi razvoju saradnje među saveznicima.

U odvojenom saopćenju Bolat je naveo da je također dočekao predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, koji boravi u Turskoj povodom samita NATO-a.

Kazao je da Turska i Hrvatska nastavljaju razvijati međusobne odnose na osnovu zajedničke volje i uzajamnog povjerenja, uz nove mogućnosti za saradnju.

Bolat je potom rekao da je dočekao premijera Albanije Edija Ramu, koji je doputovao u Tursku povodom samita, te ga ispratio na sastanak lidera u Predsjedničkom kompleksu.

Istakao je da Turska i Albanija nastoje podići ekonomske odnose na viši nivo kroz nove projekte i međusobne investicije.

Bolat je također rekao da je dočekao predsjednika Rumunije, koji je posjetio Tursku u okviru samita.

Dodao je da će Turska nastaviti ulagati napore kako bi dodatno ojačala odnose s Rumunijom u svim oblastima, posebno u trgovini, investicijama, transportu i ekonomskoj saradnji.

Bolat je rekao da je na Aerodromu Ankara Esenboga dočekao i predsjednika Litvanije te ga ispratio na sastanak lidera u Predsjedničkom kompleksu.

Prema njegovim riječima, odnosi između Turske i Litvanije nastavljaju se razvijati kroz međusobni dijalog i saradnju u različitim oblastima, posebno u trgovini, investicijama, transportu i regionalnoj saradnji.

Bolat je izrazio nadu da će kontakti ostvareni u okviru samita doprinijeti saradnji među savezničkim zemljama te pomoći jačanju mira, sigurnosti i stabilnosti u regionu i svijetu.

Samit u Ankari okupio je lidere 32 zemlje članice Saveza, kao i ključne partnere, koji razgovaraju o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, modernizaciji vojski i nastavku podrške Ukrajini.

Skup u Ankari drugi je samit NATO-a čiji je domaćin Turska, nakon samita održanog u Istanbulu 2004. godine. Samit također pruža priliku za bilateralne sastanke između Turske i savezničkih zemalja o političkoj, sigurnosnoj i ekonomskoj saradnji.