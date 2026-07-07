Haluk Gorgun sastao se s visokim zvaničnicima iz Španije, Poljske i Japana na marginama Foruma odbrambene industrije

Turska jača odbrambenu saradnju: Gorgun razgovarao sa zvaničnicima Španije, Poljske i Japana Haluk Gorgun sastao se s visokim zvaničnicima iz Španije, Poljske i Japana na marginama Foruma odbrambene industrije

Turski ministar odbrambene industrije Haluk Gorgun razgovarao je u utorak s visokim zvaničnicima iz Španije, Poljske i Japana na marginama Foruma odbrambene industrije NATO samita u Ankari, javlja Anadolu.

Gorgun je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal izjavio da se sastao sa zamjenicom ministra odbrane Španije Mariom-Amparo Valcarce i direktorom nacionalnog naoružanja general-pukovnikom Miguelom Ivorrom Ruizom, poljskim ministrom odbrane Wladyslawom Kosiniak-Kamyszom i japanskim ministrom odbrane Shinjirom Koizumijem.

Na sastancima su razmatrani koraci za jačanje saradnje u odbrambenoj industriji, prema Gorgunovim riječima.

"Nastavit ćemo razvijati našu saradnju s našim saveznicima i prijateljskim zemljama na osnovu međusobnog povjerenja i u skladu s našim zajedničkim interesima", rekao je.