Ministar Alparslan Bayraktar izjavio je da će isporuka nafte kroz naftovod prema Ceyhanu biti nastavljena bez prekida

Turska i Irak unapređuju pregovore za nastavak isporuke nafte ka mediteranskoj luci Ceyhan Ministar Alparslan Bayraktar izjavio je da će isporuka nafte kroz naftovod prema Ceyhanu biti nastavljena bez prekida

Očekuje se da će Turska i Irak u narednim danima potpisati 12-mjesečni sporazum kako bi se osigurao neprekidan protok sirove nafte kroz naftovod Irak–Turska do mediteranske luke Ceyhan, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo energetike i prirodnih resursa Turske.

Ministar Alparslan Bayraktar izjavio je da će isporuka nafte kroz naftovod prema Ceyhanu biti nastavljena bez prekida.

Bayraktar, koji je boravio u Bagdadu radi razgovora, kazao je da je imao produktivan sastanak s iračkim ministrom nafte Basimom Mohammedom Khudairom, tokom kojeg su dvije strane razgovarale o mogućnostima saradnje u oblasti nafte i prirodnog gasa, posebno o naftovodu.

„Procijenili smo oblasti saradnje koje možemo razvijati u sektorima nafte i prirodnog gasa, s posebnim fokusom na naftovod Irak–Turska“, napisao je Bayraktar na društvenoj mreži X.

Istakao je da efikasno korištenje postojeće infrastrukture i njeno jačanje novim povezivanjima čine osnovu zajedničke energetske vizije dviju zemalja.

Bayraktar je dodao da Turska želi Projekt Razvojne ceste pretvoriti ne samo u trgovinski i transportni koridor, već i u regionalnu energetsku rutu.

Naglasio je da Ankara pridaje značaj unapređenju saradnje s novom iračkom vladom kroz blisku koordinaciju, te da će konkretni koraci podići partnerstvo dviju zemalja na viši nivo.

Naftovod Irak–Turska transportuje iračku sirovu naftu do turskog izvoznog terminala u Ceyhanu na Mediteranu, koji predstavlja ključnu tačku za regionalne isporuke nafte.