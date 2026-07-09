Turska i Irak unapređuju pregovore za nastavak isporuke nafte ka mediteranskoj luci Ceyhan

Mücahithan Avcıoğlu
09. juli 2026.•Ažuriranje: 09. juli 2026.
Očekuje se da će Turska i Irak u narednim danima potpisati 12-mjesečni sporazum kako bi se osigurao neprekidan protok sirove nafte kroz naftovod Irak–Turska do mediteranske luke Ceyhan, saopćilo je u četvrtak Ministarstvo energetike i prirodnih resursa Turske.
Ministar Alparslan Bayraktar izjavio je da će isporuka nafte kroz naftovod prema Ceyhanu biti nastavljena bez prekida.
Bayraktar, koji je boravio u Bagdadu radi razgovora, kazao je da je imao produktivan sastanak s iračkim ministrom nafte Basimom Mohammedom Khudairom, tokom kojeg su dvije strane razgovarale o mogućnostima saradnje u oblasti nafte i prirodnog gasa, posebno o naftovodu.
„Procijenili smo oblasti saradnje koje možemo razvijati u sektorima nafte i prirodnog gasa, s posebnim fokusom na naftovod Irak–Turska“, napisao je Bayraktar na društvenoj mreži X.
Istakao je da efikasno korištenje postojeće infrastrukture i njeno jačanje novim povezivanjima čine osnovu zajedničke energetske vizije dviju zemalja.
Bayraktar je dodao da Turska želi Projekt Razvojne ceste pretvoriti ne samo u trgovinski i transportni koridor, već i u regionalnu energetsku rutu.
Naglasio je da Ankara pridaje značaj unapređenju saradnje s novom iračkom vladom kroz blisku koordinaciju, te da će konkretni koraci podići partnerstvo dviju zemalja na viši nivo.
Naftovod Irak–Turska transportuje iračku sirovu naftu do turskog izvoznog terminala u Ceyhanu na Mediteranu, koji predstavlja ključnu tačku za regionalne isporuke nafte.