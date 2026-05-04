Turska i Armenija potpisale sporazum o obnovi historijskog mosta Ani Memorandum o razumijevanju o mostu je primjer simbolične i konkretne saradnje koja može pomoći u izgradnji trajnog mira i okruženja povjerenja, kazao je turski potpredsjednik Cevdet Yilmaz

Turska i Armenija su u ponedjeljak potpisale memorandum o razumijevanju (MoU) o zajedničkoj obnovi drevnog mosta Ani, u potezu koji je opisan kao korak ka jačanju veza između dvije zemlje, javlja Anadolu.

Sporazum je objavljen nakon sastanka armenskog premijera Nikola Pashinyana i turskog potpredsjednika Cevdeta Yilmaza na marginama 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, glavnom gradu Armenije.

U skladu sa sporazumom, specijalni izaslanik Turske za proces normalizacije s Armenijom i izaslanik Jerevana za normalizaciju odnosa s Ankarom Ruben Rubinjan potpisali su Memorandum o razumijevanju u ime obje strane.

Projekat restauracije će se fokusirati na historijski most Ani, koji se nalazi na granici između Armenije i Turske.

U saopćenju objavljenom na turskoj platformi društvenih medija NSosyal, Yilmaz je rekao da su dvije strane "sveobuhvatno procijenile" bilateralne odnose i razgovarale o potencijalnoj saradnji u oblastima, uključujući transport, carinu, energetiku i digitalnu infrastrukturu.

Rekao je da je sporazum o mostu primjer "simbolične i konkretne saradnje" koja može pomoći u izgradnji "trajnog mira i okruženja povjerenja".

Yilmaz je dodao da će Ankara nastaviti svoje napore ka normalizaciji s Jerevanom, s ciljem povećanja ekonomske saradnje i jačanja međuljudskih kontakata u regiji Južnog Kavkaza.

Tursku na najvišem nivou od 2008. godine predstavlja potpredsjednik Cevdet Yilmaz, što odražava rastući zamah u procesu normalizacije Turske s Armenijom.

Odnosi između dvije zemlje doživljavaju jedan od svojih najaktivnijih perioda od 1990-ih, zahvaljujući koracima normalizacije poduzetim posljednjih godina.