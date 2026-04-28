Turska će pooštriti pravila o društvenim mrežama za djecu s provjerom dobi i strožim nadzorom Sveobuhvatne mjere imaju za cilj zaštitu maloljetnika od štetnog sadržaja, digitalnih rizika i iskorištavanja platformi, kaže ministrica porodice

Turska od 2024. godine radi na novim ograničenjima usmjerenim na korištenje društvenih mreža djece mlađe od 15 godina, kao dio šireg napora za zaštitu porodica u digitalnom dobu, izjavila je u utorak ministrica porodice i socijalnih usluga Mahinur Ozdemir Goktas, javlja Anadolu.

Govoreći na uredničkom desku Agencije Anadolu u Ankari, Goktas je rekla da je jedan od ključnih stubova vladinog Akcionog plana za zaštitu i jačanje porodice zaštita djece i porodica u sve digitalnijem okruženju.

"S jedne strane, cilj nam je podići svijest o digitalnoj pismenosti među porodicama, ali s druge strane, nećemo ostaviti našu djecu na milost i nemilost algoritama, velikih kompanija i digitalnih i tehnoloških firmi", rekla je.

"Vrlo dobro znamo da oni ostvaruju značajan profit putem ovih platformi i nad našom djecom", dodala je.

Goktas je rekla da je ministarstvo 2024. godine održalo radionice o digitalnoj ovisnosti, okupljajući roditelje, djecu i stručnjake, kao i odvojene sesije usmjerene na zaštitu djece u digitalnim prostorima.

Napomenula je da djeca, posebno tokom igranja igrica, imaju tendenciju da biraju mračnije, moćnije likove, često povezane s oružjem, te da se ponekad mogu identificirati s njima u stvarnom životu, trend koji je opisala kao upečatljiv i zabrinjavajući.

- Dugoročni rizici digitalnog otiska djece -

Ukazujući na sve veće vrijeme provedeno pred ekranom, Goktas je rekla da je dob djece pri ulasku na društvene mreže pala na samo šest godina.

Upozorila je na dugoročne rizike digitalnog otiska djece, rekavši da online aktivnosti u ranoj dobi mogu kasnije dovesti do pravnih posljedica.

"U narednim godinama, djeca mlađa od 15 godina mogu se suočiti s raznim pravnim slučajevima samo zbog onoga što su dijelila online. Već vidimo takve slučajeve. Sadržaj objavljen sa 14 godina može se ponovo pojaviti sa 17 ili 18 godina, što dovodi do ozbiljnih pravnih posljedica koje bi mogle utjecati na njihove živote. Ovo je vrlo opasno i roditelji moraju biti svjesni."

- Cilj je osigurati djeci sigurnije digitalno okruženje -

Goktas je rekla da cilj vlade nije zabraniti platforme, već ih regulirati. Napomenula je da se slični propisi uvode globalno, navodeći mjere u EU, Australiji, Francuskoj i Španiji, dodajući da je Turska razvila vlastiti model zasnovan na međunarodnim primjerima.

Prema planiranoj regulaciji, platforme društvenih mreža bit će obavezne implementirati sisteme za provjeru dobi za korisnike mlađe od 15 godina, imenovati predstavnike ako imaju više od milion korisnika u Turskoj, ukloniti neprikladan sadržaj u roku od jednog sata, eliminirati obmanjujuće oglase i ojačati alate za roditeljski nadzor.

Goktas je rekla da će, po prvi put, platforme za igre biti uključene u regulatorni okvir. Prema izmjenama i dopunama relevantnog zakona, platforme s više od 100.000 korisnika bit će obavezne imenovati predstavnike u Turskoj.

Sankcije će se primjenjivati ​​na kompanije koje ne poštuju propise, rekla je, dodajući da se očekuje sekundarna regulacija u roku od šest mjeseci, nakon čega će se pravila u potpunosti implementirati širom zemlje.

"Ova regulativa zahtijeva oko šest mjeseci, jer treba donijeti podzakonski akt", rekla je i dodala:

"Proces će uključivati ​​Upravu za informacione i komunikacijske tehnologije (BTK), odjeljenje za sajber sigurnost, stručnjake i druge zainteresovane strane. Mi, kao ministarstvo, također ćemo doprinijeti svojim stavovima, jer je zaštita djece neophodna."

Naglasila je da i porodice moraju biti dio procesa.

"Naš cilj je nadzirati i osigurati sigurnije digitalno okruženje za djecu. Želimo da postoje i da budu osnažena u tom prostoru, ali ako se pojavi ovisnost, želimo je i spriječiti. Postavljamo normu", rekla je.

Goktas je rekla da je Turska nedavno bila domaćin međunarodnog samita o zaštiti djece u digitalnom okruženju i izdala zajedničku deklaraciju s UNICEF-om.

"Sve zemlje prolaze kroz sličan proces", rekla je.

"Na samitu je jedna od ključnih tačaka bila da nijedna zemlja ne može sama riješiti ovo pitanje. Tehnologija se brzo razvija", dodala je.

Goktas je rekla da deklaracija poziva tehnološke kompanije da spriječe štetan sadržaj usmjeren na djecu od faze dizajniranja igara i digitalnih usluga.

"Također implementiramo sistem za provjeru dobi. Ovo je sveobuhvatna i sigurna politika. Turska je jedna od vodećih zemalja u ovoj oblasti", rekla je.

"Naš cilj je zaštititi djecu, osigurati sigurnije digitalno okruženje i ne ostaviti porodice same u ovom procesu."