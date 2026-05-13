Tužioci za bivšeg francuskog predsjednika Sarkozyja traže 7 godina zatvora zbog žalbe u slučaju Libije Francuski tužioci također traže kaznu od 350.000 dolara i 5-godišnju zabranu obavljanja javne funkcije

Francuski tužioci u srijedu su zatražili kaznu od sedam godina zatvora za bivšeg predsjednika Nicolasa Sarkozyja zbog žalbenog postupka u slučaju finansiranja libijske kampanje.

Tužilaštvo je tražilo kaznu od sedam godina zatvora za bivšeg predsjednika, uz kaznu od 300.000 eura (350.000 dolara) i 5-godišnju zabranu obavljanja javne funkcije, prema izvještaju emitera BFM TV.

Žalbeni postupak traje od sredine marta nakon što je Sarkozy prošle godine osuđen na pet godina zatvora zbog kriminalnog udruživanja.

Javni tužilac je ranije zatražio da Sarkozy bude osuđen za kriminalno udruživanje, korupciju i ilegalno finansiranje kampanje.

Očekuje se da će konačna presuda biti izrečena 30. novembra.

U februaru 2024. godine, Apelacioni sud u Parizu osudio je Sarkozyja na godinu dana zatvora, uključujući šest mjeseci koje će se služiti pod alternativnim aranžmanima, uključujući nošenje elektronske narukvice, zbog ilegalnog finansiranja njegove neuspješne predsjedničke kampanje 2012. godine. Francuski Kasacioni sud odbio je njegovu žalbu u novembru, čime je presuda postala konačna.

Ovaj slučaj označio je Sarkozyjevu drugu konačnu osudu, nakon trogodišnje kazne - uključujući jednu godinu pod elektronskim nadzorom - za korupciju i trgovinu utjecajem u aferi Bizmut. Ta presuda postala je konačna u decembru 2024. Sarkozy je nosio elektronsku narukvicu od 7. februara do 12. maja 2025. godine, prije nego što mu je odobren uslovni otpust zbog godina.