Trump upozorio: 1.000 projektila "napunjeno i spremno" ako Iran pokuša izvršiti atentat

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
11. juli 2026.•Ažuriranje: 11. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će lansirati hiljade projektila na Iran ako ga Iran pokuša ubiti.
Na svojoj platformi Truth Social u petak napisao je da je "1.000 projektila napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga uslijedit će još hiljade, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju MENE!"
Dodao je da su "naređenja već data" i tvrdio da je američka vojska "spremna, voljna i sposobna" u periodu od jedne godine, podložnom produženju, "da potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana".
Trump je ranije izjavio da je primirje s Iranom "završeno", ali je Washington pristao nastaviti razgovore koje je zatražio Teheran.
Izrael je nedavno podijelio obavještajne podatke sa SAD-om koji ukazuju na to da je Iran razvio novi plan za atentat na Trumpa, prema izvještaju "Wall Street Journala".