Trump upozorio: 1.000 projektila "napunjeno i spremno" ako Iran pokuša izvršiti atentat Američki predsjednik tvrdi da je vojska spremna bombardirati Iran godinu dana

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će lansirati hiljade projektila na Iran ako ga Iran pokuša ubiti.

Na svojoj platformi Truth Social u petak napisao je da je "1.000 projektila napunjeno i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga uslijedit će još hiljade, ukoliko iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, izrečenoj u mnogim dijelovima svijeta, da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju MENE!"

Dodao je da su "naređenja već data" i tvrdio da je američka vojska "spremna, voljna i sposobna" u periodu od jedne godine, podložnom produženju, "da potpuno desetkuje i uništi sva područja Irana".

Trump je ranije izjavio da je primirje s Iranom "završeno", ali je Washington pristao nastaviti razgovore koje je zatražio Teheran.

Izrael je nedavno podijelio obavještajne podatke sa SAD-om koji ukazuju na to da je Iran razvio novi plan za atentat na Trumpa, prema izvještaju "Wall Street Journala".