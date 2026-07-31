Trump tvrdi da će SAD „vrlo snažno“ udariti Iran i da želi „pobijediti“ u ratu - Iran „neće imati nuklearno oružje“, dodao je američki predsjednik

WASHINGTON (AA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da će Washington nastaviti „vrlo snažno“ napadati Iran, dodajući da SAD želi „pobijediti“ u ratu.

Govoreći novinarima tokom sastanka kabineta u Camp Davidu, u saveznoj državi Maryland, Trump je rekao: „Mi samo želimo pobijediti. Ide nam veoma dobro. Pokušavamo biti što je moguće obzirniji u ovakvoj situaciji. Ali oni su devastirani.“

„Vrlo je jednostavno“, dodao je: „Iran neće imati nuklearno oružje.“

„Vrlo snažno ćemo udarati Iran i u jednom trenutku će reći: ‘Jednostavno više ne možemo izdržati’“, rekao je Trump.

Američki predsjednik je također odbacio izvještaje koji sugeriraju da je Iran i dalje u snažnoj poziciji.

„Iran stoji vrlo loše“, kazao je. „Bili su vrlo neiskreni. Bilo je nečasno pregovarati s njima.“

Trump je uporedio rat protiv Irana s ranijim američkim ratovima u Vijetnamu i Afganistanu, ističući da je SAD uključena tek pet mjeseci i da je „uništila“ vojni kapacitet Irana.

Govoreći o pregovorima s Iranom, Trump je rekao: „Gubim povjerenje u njih jer lažu.“

„Bili smo usred pregovora. Čekao sam da me nazove Steve (Witkoff), bio sam u pregovorima, a umjesto toga dobio sam poziv od Petea (Hegsetha) da su upravo ispalili pet projektila na jednu od naših baza u Jordanu, a mi imamo baze u Jordanu“, dodao je.