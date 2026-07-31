Trump tvrdi da će SAD „vrlo snažno“ udariti Iran i da želi „pobijediti“ u ratu

Rabia İclal Turan
31. juli 2026.•Ažuriranje: 31. juli 2026.
WASHINGTON (AA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da će Washington nastaviti „vrlo snažno“ napadati Iran, dodajući da SAD želi „pobijediti“ u ratu.
Govoreći novinarima tokom sastanka kabineta u Camp Davidu, u saveznoj državi Maryland, Trump je rekao: „Mi samo želimo pobijediti. Ide nam veoma dobro. Pokušavamo biti što je moguće obzirniji u ovakvoj situaciji. Ali oni su devastirani.“
„Vrlo je jednostavno“, dodao je: „Iran neće imati nuklearno oružje.“
„Vrlo snažno ćemo udarati Iran i u jednom trenutku će reći: ‘Jednostavno više ne možemo izdržati’“, rekao je Trump.
Američki predsjednik je također odbacio izvještaje koji sugeriraju da je Iran i dalje u snažnoj poziciji.
„Iran stoji vrlo loše“, kazao je. „Bili su vrlo neiskreni. Bilo je nečasno pregovarati s njima.“
Trump je uporedio rat protiv Irana s ranijim američkim ratovima u Vijetnamu i Afganistanu, ističući da je SAD uključena tek pet mjeseci i da je „uništila“ vojni kapacitet Irana.
Govoreći o pregovorima s Iranom, Trump je rekao: „Gubim povjerenje u njih jer lažu.“
„Bili smo usred pregovora. Čekao sam da me nazove Steve (Witkoff), bio sam u pregovorima, a umjesto toga dobio sam poziv od Petea (Hegsetha) da su upravo ispalili pet projektila na jednu od naših baza u Jordanu, a mi imamo baze u Jordanu“, dodao je.