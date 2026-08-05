Danas su cijeli dan pregovarali i čini se da stvari idu veoma dobro, rekao je američki predsjednik

Trump tvrdi da će Hormuški moreuz biti otvoren vrlo brzo, upozorava Iran na vrlo snažan odgovor ako pregovori propadnu Danas su cijeli dan pregovarali i čini se da stvari idu veoma dobro, rekao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da će Hormuški moreuz biti otvoren vrlo brzo dok se pregovori s Iranom nastavljaju, upozorivši Teheran da će Sjedinjene Američke Države poduzeti snažnu vojnu akciju ako ne bude postignut sporazum.

"Hormuški moreuz će vrlo brzo biti otvoren ili će oni biti veoma snažno pogođeni, a onda će Moreuz biti otvoren", rekao je za Fox News.

Trump je kazao da je ranije bio spreman pokrenuti veliki napad na Iran, ali je pristao na pregovore nakon što su iranski zvaničnici zatražili razgovore.

"Spremali smo ogroman napad, najveći od Drugog svjetskog rata, a oni su me nazvali i vrlo ljubazno rekli: 'Molimo vas, možemo li razgovarati? Možemo li razgovarati?' Rekao sam: 'Da, možemo razgovarati. Hajde da to završimo. Konačno, hajde da to završimo'", dodao je.

Predsjednik je rekao da će Iran snositi teške posljedice ako odustane od pregovora, ponovivši da Teheranu ne smije biti dopušteno da razvije nuklearno oružje.

"Ako ponovo odustanu, bit će veoma snažno pogođeni. Oni to znaju i razumiju. Nemam izbora. Ne mogu imati nuklearno oružje. To je vrlo jednostavno", rekao je.

Trump je naveo da američki i iranski zvaničnici vode veoma dobre razgovore, iako je priznao da Teheran nije javno potvrdio napredak.

"Jedino što je važno jeste djelovanje, a oni žele postići sporazum. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ako ne postignu sporazum, bit će to veoma loše", rekao je.



Trump je rekao da su u utorak održani cjelodnevni pregovori s Iranom.

"Danas su cijeli dan pregovarali i čini se da stvari idu veoma dobro. Ako se to dogodi i Moreuz bude otvoren, djelimično je već otvoren, a kao što znate, mi u potpunosti kontrolišemo Moreuz putem blokade. Ali ako ne bude tenzija, cijena goriva će pasti na, mislim, 2,15 eura (2,50 dolara) po galonu", dodao je, govoreći o maloprodajnim cijenama goriva.

Trump je dodao da naftne kompanije moraju početi snižavati cijene goriva.

Kasnije je, obraćajući se novinarima u saveznoj državi Kaliforniji, rekao da SAD veoma dobro napreduje u odnosima s Iranom.

"Veoma dobro napredujemo. Saznat ćemo. Znat ćemo za 48 sati", dodao je.

SAD, Iran i Oman približavaju se privremenom sporazumu čiji je cilj ponovno otvaranje Hormuškog moreuza i obnova primirja između Washingtona i Teherana, a moguće je da će biti objavljen već u srijedu, objavio je u utorak portal Axios.

Ranije u utorak američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da Washington i Teheran još nisu finalizirali razgovore o plovidbi kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali da se nada da će sporazum biti postignut "vrlo brzo".

Iran je u sukobu sa SAD-om od februara, kada su SAD i Izrael pokrenuli zajedničku ofanzivu protiv Teherana. Iran je odgovorio napadima dronovima i projektilima na zemlje Zaljeva u kojima se nalaze američki vojni kapaciteti.

SAD i Iran postigli su primirje u aprilu, a potom su u junu potpisali memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja vojnog sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma. Sporazum je, međutim, propao prošlog mjeseca, nakon čega su dvije strane gotovo dvije sedmice razmjenjivale napade prije nego što je Trump iznenada obustavio bombardovanje usred izvještaja o pregovorima za rješavanje sukoba.