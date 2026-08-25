Ne očekujemo da ćemo više poslovati s Ontariom u velikoj mjeri, poručio je predsjednik SAD-a usred obnovljenih trgovinskih tenzija s Kanadom

Trump: SAD razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika Ne očekujemo da ćemo više poslovati s Ontariom u velikoj mjeri, poručio je predsjednik SAD-a usred obnovljenih trgovinskih tenzija s Kanadom

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da Washington razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, usred obnovljenih trgovinskih tenzija s Kanadom, prenosi Anadolu.

"Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, s obzirom na to da ne očekujemo da ćemo više poslovati s Ontariom u velikoj mjeri", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Jezero Ontario graniči s kanadskom provincijom Ontario na sjeveru i američkom saveznom državom New York na jugu, pri čemu granica između Kanade i SAD-a prolazi kroz samo jezero.

U ponedjeljak je Trump izjavio da je Kanada među najgorim nacijama na svijetu za saradnju.



"Osjećaju da imaju pravo na sve, a nama Kanada nije potrebna, mi smo potrebni njima."

Nakon prekida pregovora, američka carina od 50 posto na kanadsku robu stupila je na snagu u subotu.

Trump je također najavio da će dodatna carina od 50 posto na kanadske automobile, kamione i autodijelove stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, nakon što razgovori nisu rezultirali sporazumom.

Premijer Ontarija Doug Ford i Trump razmijenili su uvrede u ponedjeljak nakon prekida trgovinskih pregovora između Kanade i SAD-a.

Ford je nazvao Trumpa diktatorom i kraljem bankrota nakon što ga je predsjednik SAD-a kritikovao na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump je ponovio svoju tvrdnju da Kanada ne bi mogla preživjeti bez SAD-a i nazvao kanadskog premijera Marka Carneya "guvernerom Carneyjem", aludirajući na svoje zalaganje da Kanada postane 51. američka država.