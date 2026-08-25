Trump: SAD razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika

Berk Kutay Gökmen
25. august 2026.•Ažuriranje: 25. august 2026.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u utorak da Washington razmatra promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, usred obnovljenih trgovinskih tenzija s Kanadom, prenosi Anadolu.
"Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, s obzirom na to da ne očekujemo da ćemo više poslovati s Ontariom u velikoj mjeri", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Jezero Ontario graniči s kanadskom provincijom Ontario na sjeveru i američkom saveznom državom New York na jugu, pri čemu granica između Kanade i SAD-a prolazi kroz samo jezero.
U ponedjeljak je Trump izjavio da je Kanada među najgorim nacijama na svijetu za saradnju.
"Osjećaju da imaju pravo na sve, a nama Kanada nije potrebna, mi smo potrebni njima."
Nakon prekida pregovora, američka carina od 50 posto na kanadsku robu stupila je na snagu u subotu.
Trump je također najavio da će dodatna carina od 50 posto na kanadske automobile, kamione i autodijelove stupiti na snagu 1. januara 2027. godine, nakon što razgovori nisu rezultirali sporazumom.
Premijer Ontarija Doug Ford i Trump razmijenili su uvrede u ponedjeljak nakon prekida trgovinskih pregovora između Kanade i SAD-a.
Ford je nazvao Trumpa diktatorom i kraljem bankrota nakon što ga je predsjednik SAD-a kritikovao na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Trump je ponovio svoju tvrdnju da Kanada ne bi mogla preživjeti bez SAD-a i nazvao kanadskog premijera Marka Carneya "guvernerom Carneyjem", aludirajući na svoje zalaganje da Kanada postane 51. američka država.