Trump: SAD će poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku Predsjednik SAD-a nije naveo detalje o vremenu raspoređivanja

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da će Sjedinjene Američke Države rasporediti dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku.

"Na osnovu uspješnog izbora sadašnjeg predsjednika Poljske Karola Nawrockog, kojeg sam s ponosom podržao, i našeg odnosa s njim, zadovoljstvo mi je objaviti da će Sjedinjene Američke Države poslati dodatnih 5.000 vojnika u Poljsku", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trump nije pružio detalje o vremenu raspoređivanja.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je podsekretar odbrane Elbridge Colby rano u četvrtak održao "vrlo produktivan" sastanak s poljskim državnim sekretarom Pawelom Zalewskim.

"Ponovo sam naglasio našu poruku da SAD podstiče stvarnu podjelu tereta za evropski vođenu konvencionalnu odbranu, poruku koju ćemo nastaviti dijeliti sa saveznicima u narednim sedmicama. U tom kontekstu, Poljska se izdvaja kao uzoran saveznik i lider među našim saveznicima", rekao je Colby.