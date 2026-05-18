Predsjednik rekao da je naredio američkoj vojsci da bude spremna za potpuni, veliki napad na Iran ako prihvatljiv dogovor ne bude postignut

Trump rekao da SAD odgađa planirani napad na Iran u utorak Predsjednik rekao da je naredio američkoj vojsci da bude spremna za potpuni, veliki napad na Iran ako prihvatljiv dogovor ne bude postignut

Predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da su Sjedinjene Američke Države odgodile vojni napad na Iran planiran za utorak nakon direktnih apela lidera Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

"Zamolili su me emir Katara Tamim bin Hamad Al Thani, saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman Al Saud i predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed bin Zayed Al Nahyan da odgodimo naš planirani vojni napad na Islamsku Republiku Iran, koji je bio zakazan za sutra", napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Trump je rekao da je, iz poštovanja prema liderima zemalja Zaljeva, naložio ministru odbrane Peteu Hegsethu, predsjedavajućem Združenog štaba generalu Danielu Caineu i američkim vojnim komandantima da za sada obustave planiranu operaciju.

Međutim, dodao je da je najvišim odbrambenim i vojnim zvaničnicima naredio da budu spremni nastaviti s potpunim, velikim napadom na Iran, u svakom trenutku, ukoliko prihvatljiv dogovor ne bude postignut.