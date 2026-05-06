Trump privremeno obustavio "Projekat sloboda" u Hormuškom moreuzu SAD i Iran su se međusobno dogovorili da će "Projekat sloboda" biti pauziran na kratak period, dok će američka blokada ostati na snazi, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak objavio da će američka vojska privremeno pauzirati "Projekat sloboda" kako bi obnovila slobodu plovidbe za komercijalne brodove kroz Hormuški moreuz, javlja Anadolu.

Trump je rekao da je odluka donesena na zahtjev Pakistana i drugih zemalja i da slijedi ono što je nazvao "ogromnim vojnim uspjehom" tokom američke kampanje protiv Irana.

"Na osnovu zahtjeva Pakistana i drugih zemalja, ogromnog vojnog uspjeha koji smo imali tokom kampanje protiv Irana i, dodatno, činjenice da je postignut veliki napredak ka potpunom i konačnom sporazumu s predstavnicima Irana, obostrano smo se složili da, iako će blokada ostati na snazi, 'Projekt sloboda' (Kretanje brodova kroz Hormuški moreuz) će biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se Sporazum finalizirati i potpisati", napisao je na platformi Truth Social.

Trump je u nedjelju najavio "Projekat sloboda", obećavajući da će pratiti brodove kroz Hormuški moreuz uprkos iranskom insistiranju da svaki tranzit kroz kritični plovni put zahtijeva njegovo prethodno odobrenje.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana i poremećaje u moreuzu.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio Trump bez određenog roka. Od 13. aprila, SAD je proveo pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj na tom strateškom plovnom putu.

Također u utorak, Iran je uveo novi mehanizam kojim se reguliše tranzit brodova kroz Hormuški moreuz usred zastoja s Washingtonom oko strateškog plovnog puta.

Prema ovom sistemu, plovila koja namjeravaju proći kroz moreuz primaju e-poruku s adrese povezane s Upravom Perzijskog zaljeva (PGSA) kojom se obavještavaju o propisima o tranzitu. Brodovi su zatim dužni da se pridržavaju okvira prije nego što dobiju dozvolu za tranzit, prema državnoj Press TV.