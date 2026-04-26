Trump potvrdio da je policajac upucan na večeri dopisnika Bijele kuće Američki predsjednik kazao da je osumnjičeni bolesna osoba, nakon pucnjave u Washingtonu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je jedan policajac upucan u incidentu na večeri dopisnika Bijele kuće u Washingtonu, javlja Anadolu.

"Jedan policajac je upucan, ali ga je spasila činjenica da je nosio očito vrlo dobar pancirni prsluk. Upucan je iz vrlo male udaljenosti vrlo snažnim pištoljem, a prsluk je obavio posao. Upravo sam razgovarao s policajcem, u odličnoj je formi", rekao je Trump na konferenciji za novinare.

Njegove izjave uslijedile su nakon što su predsjednik i prva dama, Melania Trump, evakuisani s godišnjeg događaja u Washington Hiltonu nakon incidenta vezanog za sigurnost.

Predsjednik je rekao da incident naglašava potrebu za balskom dvoranom Bijele kuće koja je trenutno u izgradnji, za koju je rekao da bi bila bolje opremljena za održavanje događaja visoke sigurnosti.

"To nije posebno sigurna zgrada i nisam to želio reći, ali zato moramo imati sve atribute onoga što planiramo u Bijeloj kući. Zapravo je to veća prostorija i mnogo je sigurnija. Otporna je na dronove, ima neprobojno staklo. Treba nam balska dvorana. Zato Tajna služba, zato vojska to zahtijeva", rekao je Trump.

Rekao je da je osumnjičeni bio "naoružan s više oružja".

"Pretpostavljam da živi u Kaliforniji i da je bolesna osoba, vrlo bolesna osoba", dodao je.

Mediji su objavili da je osumnjičeni identificiran kao Cole Thomas Allen (31). On je u pritvoru.

"Moj utisak je da je bio usamljeni vuk", rekao je Trump.

Vršilac dužnosti državnog tužioca Todd Blanche rekao je da je istraga u toku.

"Očekujem da ćete uskoro vidjeti optužnice. Optužbe bi trebale biti same po sebi očigledne, s obzirom na ponašanje, ali kao što ćete čuti, bit će više optužbi vezanih za pucnjavu, posjedovanje vatrenog oružja i sve ostalo što možemo dobiti od ovog tipa", rekao je.

Direktor FBI-a Kash Patel rekao je da će biro "temeljito" ispitati prošlost osumnjičenog.

"Taj proces je već počeo, odmah ćemo analizirati sve dokaze kako bismo bili sigurni da štitimo ovu zemlju", rekao je Patel novinarima.

"Pretpostavljam", odgovorio je Trump kada su ga pitali da li vjeruje da je bio meta pucnjave.

Kada su ga pitali da li je pucnjava mogla biti povezana s ratom u Iranu, Trump je rekao: "Ne mislim tako. Ali nikad se ne zna."

Na odvojenoj konferenciji za novinare, gradonačelnica Washingtona Muriel Bowser rekla je da je napadač provalio kroz kontrolni punkt Tajne službe u predvorju hotela.

"Agenti Tajne službe zaustavili su osumnjičenog. Jedan agent je povrijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu, gdje prima njegu", rekla je Bowser.

Osumnjičeni je prevezen u bolnicu gdje se procjenjuje njegovo stanje, dodala je.

"U ovom trenutku nemamo razloga vjerovati da je još neko bio uključen", rekao je gradonačelnik.

Jeff Carroll, vršilac dužnosti šefa policije Metropolitanske policijske uprave, rekao je da je osumnjičeni bio naoružan sačmaricom, pištoljem i više noževa.

Prema preliminarnim informacijama, Carroll je rekao da je bio gost u hotelu.

Policajac je rekao da "u ovom trenutku" ne može dati motivaciju za postupke osumnjičenog.

Advokat Distrikta Columbia Jeanine Pirro rekla je da se osumnjičeni tereti po dvije tačke optužnice.

"Optuženi će biti izveden pred sud u ponedjeljak na saveznom okružnom sudu", dodala je Pirro.