Radije bih postigao sporazum, jer ne želim ubijati ljude, poručio je američki predsjednik

Trump poručio da preferira sporazum s Iranom, ali upozorava da vojna akcija ostaje opcija Radije bih postigao sporazum, jer ne želim ubijati ljude, poručio je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da bi radije postigao sporazum s Iranom nego pribjegao vojnoj akciji, ali je upozorio da upotreba sile ostaje opcija ukoliko diplomatski napori ne uspiju.

"Radije bih postigao sporazum, jer ne želim ubijati ljude", rekao je Trump na događaju u Las Vegasu.

Trump je kazao da je njegova administracija bila spremna pokrenuti najveći napad od Drugog svjetskog rata, ali da je od tih planova odustala nakon što su iranski zvaničnici zatražili razgovore.

"Pozvali su me i rekli: 'Molimo vas, nemojte to učiniti. Hajde da razgovaramo'", rekao je Trump.

Dodao je da Iran negira da je uputio takav zahtjev.

"Oni kažu: 'Mi to nikada nismo rekli'. Znate šta, lažni mediji znaju da jesu, ali mi razgovaramo. Vidjet ćemo šta će se dogoditi, ali oni nas poštuju", izjavio je Trump.

Američki predsjednik ponovio je stav da Iran ne može posjedovati nuklearno oružje.