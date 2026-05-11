Trump poručio da namjerava suspendovati savezni porez na benzin usred vrtoglavog rasta cijena goriva

Američki predsjednik izjavio je za CBS News da je Iran napravio nuklearne ustupke, ali ne dovoljne, te nazvao posljednji odgovor na mirovni prijedlog vrlo glupim

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je izjavio da namjerava suspendovati savezni porez na benzin "na određeno vrijeme" i postepeno ga vratiti kada cijene goriva padnu, jer cijene na pumpama nastavljaju rasti usred rata s Iranom, javlja Anadolu.

"I da, ukinut ćemo porez na benzin na određeno vrijeme, a kada cijena benzina padne, pustit ćemo ga da se postepeno vrati", rekao je Trump za CBS News u telefonskom intervjuu.

"Nešto ćemo poduzeti po tom pitanju", dodao je.

Suspenzija saveznih akciza, koje iznose 18,4 centa (0,184 eura) po galonu na benzin i 24,4 centa (0,244 eura) po galonu na dizel, zahtijevala bi zakon Kongresa. Kongres je do sada pokazao malo interesa za suspenziju poreza kako bi se smanjili troškovi goriva.

Cijene benzina porasle su za više od 50 posto od početka rata s Iranom 28. februara, dostigavši ​​maksimum od preko 4,52 dolara (3,84 eura) po galonu u nedjelju, prema podacima Američkog automobilskog udruženja.

Analitičari kažu da će cijene vjerovatno ostati povišene jer Iran nastavlja blokirati pristup Hormuškom moreuzu, ključnoj ruti za globalne pošiljke nafte i tečnog prirodnog plina.

Trump je rekao da posljednji iranski odgovor na američki mirovni prijedlog uključuje ustupke u vezi s njegovim nuklearnim programom, ali je dodao da to "nije dovoljno".

"To je i dalje vrlo glup prijedlog", rekao je.

Odgovarajući na komentar izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da "niko nije imao savršenu predviđanje" o Hormuškom moreuzu, Trump je rekao: "Jesam. Znao sam da će ga zatvoriti. To je jedino oružje koje imaju."

Trump je rekao da je SAD mogao otvoriti moreuz u okviru "Projekta sloboda", vojne operacije koja je vodila brodove kroz plovni put, dodajući da bi se operacija mogla nastaviti i da bi bila "mnogo stroža".

Hormuški moreuz je zatvoren od kraja februara, što produbljuje zabrinutost zbog globalnih zaliha energije i povećava cijene benzina, dizela i mlaznog goriva.