Trump ponovio da SAD ne može dozvoliti Iranu nuklearno oružje Nemaju mornaricu, nemaju zrakoplovstvo, nemaju protivavionsku opremu, nemaju radar, nemaju vođe, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je ponovio da SAD neće dozvoliti Iranu da razvije nuklearno oružje, javlja Anadolu.

"Ne možemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje", rekao je Trump na samitu malih preduzeća u Bijeloj kući.

Njegove izjave uslijedile su nakon što je Centralna komanda SAD-a (CENTCOM) saopćila da razarači američke mornarice s navođenim raketama trenutno djeluju u Zaljevu nakon što su prošli kroz Hormuški moreuz u znak podrške "Projektu sloboda" za vraćanje slobode plovidbe za komercijalnu plovidbu kroz moreuz.

"Nemaju mornaricu, nemaju zrakoplovstvo, nemaju protivavionsku opremu, nemaju radar, nemaju vođe. Zapravo, vođe su također otišle, ali im ne možemo dozvoliti da imaju nuklearno oružje", rekao je Trump.

Trump je rekao da očekuje da će visoke cijene benzina pasti "vrlo brzo" nakon završetka rata s Iranom.

Ranije u ponedjeljak, Trump je rekao da je američka vojska uništila sedam iranskih "malih brodova".