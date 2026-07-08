„Upravo smo završili vrlo uspješan NATO samit ovdje u Turskoj“, rekao američki predsjednik

Trump pohvalio turskog predsjednika Erdogana, NATO samit u Ankari nazvao uspješnim „Upravo smo završili vrlo uspješan NATO samit ovdje u Turskoj“, rekao američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je pohvalio predsjednika Republike Turske Recepa Tayyipa Erdogana kao velikog lidera i dvodnevni samit NATO-a u Ankari opisao kao veoma uspješan.

“Upravo smo završili veoma uspješan samit NATO-a ovdje u Turskoj“, rekao je Trump na konferenciji za novinare nakon završetka dvodnevnog samita NATO-a u glavnom gradu Turske.

Trump je zahvalio Erdoganu na organizaciji samita.

“Želim zahvaliti predsjedniku Erdoganu, koji je zaista veliki čovjek. On je veliki lider. On je moj prijatelj, već dugo vremena. On je snažna osoba, veoma snažna ličnost, i upravo zato vodi tako uspješnu i dobru zemlju“, dodao je Trump.

Samit je okupio lidere 32 članice Saveza, kao i ključne partnere, kako bi razgovarali o odbrambenim kapacitetima Evrope, ciljevima NATO-a u pogledu izdvajanja za odbranu, vojnoj modernizaciji i nastavku podrške Ukrajini.

Trump je rekao da su razgovarali o cilju izdvajanja 5 posto BDP-a za odbranu. Dodao je da su saveznici na prošlogodišnjem samitu NATO-a u Hagu postigli „sporazum bez presedana“ o povećanju referentnog godišnjeg izdvajanja za odbranu sa 2 na 5 posto BDP-a.

Na samitu je vladalo veliko jedinstvo

Američki predsjednik rekao je da su, kao rezultat prošlogodišnje obaveze, izdvajanja za odbranu drugih članica NATO-a porasla za gotovo 150 milijardi dolara u 2025. godini.

“Na radnoj sjednici jutros razgovarali smo o napretku koji druge članice ostvaruju prema cilju od pet posto“, rekao je.

“Neke su zaista odgovorile na poziv, dok druge provode velike promjene i također će odgovoriti na taj poziv“, dodao je.

Trump je rekao da je na samitu vladalo veliko jedinstvo.

Govoreći o članicama Saveza, Trump je Španiju opisao kao veoma lošu, dok je kazao da su Italija i većina drugih zemalja bile dobre, uprkos tome što su imale loš trenutak tokom rata u Iranu.

“I pozivam sve zemlje da ubrzaju svoje planove kako bi što prije dostigle taj standard. Standard će biti brojka od pet posto, to je brojka koja je trebala postojati već godinama“, dodao je.

“Ovo je bio izuzetno uspješan samit. I ponovo želim zahvaliti predsjedniku Erdoganu“, rekao je Trump.

Rat u Iranu

Na pitanje zašto nije uspio okončati rat u Iranu, Trump je branio način na koji je upravljao sukobom.

“Mislim da radimo upravo suprotno. Rat u Iranu bio je veliki vojni uspjeh i mogu odgovoriti na pitanje samo tako što ću reći da oni neće imati nuklearno oružje“, dodao je.

Trump je tvrdio da kamere američkih Svemirskih snaga trenutno s velikom preciznošću nadziru lokacije.

“Lopate vas neće dovesti tamo“, rekao je, dodajući da Washington prati situaciju kako bi osigurao da niko ne pokuša izvući materijal.

Nagovijestio je da će SAD na kraju uzeti preostali nuklearni materijal kako bi osigurao njegovo neutraliziranje.

Govoreći o nedavnim iranskim napadima na američke brodove, Trump je upozorio da će takva kršenja biti odgovorena ogromnom silom.

“Kada oni udare, mi udarimo deset puta jače, s mnogo boljom opremom nego što je njihova“, rekao je.

Odgovorio je i na pitanje šta slijedi.

“Ništa od ovoga se ne može ponovo pokrenuti“, ali je dodao da će, šta god da se dogodi, „biti završeno veoma brzo“, rekao je.