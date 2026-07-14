Američki predsjednik tvrdi da je Hormuški moreuz otvoren za sav pomorski saobraćaj osim za Iran, uz najavu pune blokade brodova povezanih s iranskim lukama

Trump najavio zamjenu naknade od 20 posto za prolazak Hormuškim moreuzom trgovinskim sporazumima sa zemljama Zaljeva Američki predsjednik tvrdi da je Hormuški moreuz otvoren za sav pomorski saobraćaj osim za Iran, uz najavu pune blokade brodova povezanih s iranskim lukama

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da je odlučio zamijeniti naknadu od 20 posto za teretni saobraćaj kroz Hormuški moreuz trgovinskim i investicijskim sporazumima sa zemljama Zaljeva.

“Na osnovu veoma produktivnih razgovora s liderima Bliskog istoka, odlučio sam zamijeniti naknadu od 20 posto koju bi Sjedinjene Američke Države naplaćivale za nadoknadu troškova trgovinskim i investicijskim sporazumima koje će različite zemlje Zaljeva sklopiti sa Sjedinjenim Američkim Državama“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

“Te investicije bit će ogromne, ali istovremeno izuzetno dobre za njih i njihovu budućnost. Kao što je svima poznato, imamo najveće ulaganje u američku ekonomiju od bilo koje zemlje u historiji, ali ove nove investicije učinit će taj broj još većim, a vidjet ćemo kako fabrike, postrojenja i oprema dolaze u Sjedinjene Američke Države na historijski visokim nivoima, što će otvoriti dodatne milione dobro plaćenih američkih radnih mjesta“, naveo je.

Trump je dodao da nafta teče više nego ikada, dodajući da je moreuz otvoren za sav pomorski saobraćaj osim za Iran.

“To je zbog njihovog lažljivog, nasilnog i zlonamjernog rukovodstva, koje ih vodi putem potpunog uništenja“, dodao je.

Rekao je da će SAD uvesti blokadu, ali samo za brodove koji dolaze iz iranskih luka ili odlaze prema njima, odnosno koji prevoze bilo šta povezano s iranskim teretom.

“Dani kada je Iran ubijao stotine hiljada ljudi, uključujući 52.000 demonstranata, su završeni. Iran nikada neće imati nuklearno oružje“, poručio je.

Ranije je Trump najavio da će SAD ponovo uvesti blokadu prema Iranu i preuzeti odgovornost za osiguravanje Hormuškog moreuza, rekavši da će Sjedinjene Američke Države postati “čuvar“ tog pomorskog prolaza i da će trgovačkim brodovima naplaćivati naknadu od 20 posto za pružanje sigurnosti.

Memorandum o razumijevanju postignut u junu predviđao je okončanje borbi koje su počele u februaru na svim frontovima, ukidanje američke blokade iranskih luka i potpuno ponovno otvaranje moreuza.