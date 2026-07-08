Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti, rekao je američki predsjednik

Trump najavio da će SAD vjerovatno ponovo snažno napasti Iran u srijedu navečer Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti, rekao je američki predsjednik

Sjedinjene Američke Države će vjerovatno ponovo snažno napasti Iran u srijedu navečer, upozorio je predsjednik Donald Trump, nakon američkih napada na Teheran uslijed napada na brodove u Hormuškom moreuzu.

“Sinoć smo ih veoma snažno pogodili, veoma, veoma snažno. Vjerovatno ćemo ih ponovo snažno pogoditi večeras. Dat ću mu malo upozorenje. Večeras ćemo ga snažno napasti“, rekao je Trump na sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske, Ankari.

Trump je ponovio da Iran ne može imati nuklearno oružje.

Ranije je Trump izjavio da je memorandum o razumijevanju, potpisan prošlog mjeseca s Iranom radi okončanja sukoba, završen.

“To je za mene veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je završeno“, rekao je Trump odgovarajući na pitanje da li je okvirni sporazum mrtav.

O ostrvu Kharg

Trump je također rekao da su Sjedinjene Američke Države u utorak navečer napale iransko ostrvo Kharg.

“Uništili smo jedan dio. Rekao sam: 'Ne dirajte naftu, jer bismo možda mogli preuzeti ostrvo Kharg. Možda ćemo preuzeti ostrvo Kharg'“, kazao je.

Trump je ponovo upozorio Iran na mogućnost velikog napada.

Kazao je da su SAD sinoć uništile oko 28 iranskih plovila.

Upitan je da li će SAD pokušati izvesti nove napade i večeras.

“Obično vam to ne bih rekao, ne bih vam rekao, ali znate šta, oni tu ništa ne mogu učiniti. Dakle, odgovor je vjerovatno“, rekao je.

Također je rekao da ponovo uvodi pomorsku blokadu Iranu.

I Zelenski i Putin žele postići nagodbu

Trump je rekao da mu je bila velika čast sastati se sa Zelenskim.

“On želi postići nagodbu, a mislim da i (ruski) predsjednik (Vladimir) Putin želi postići nagodbu“, rekao je.

Američki predsjednik je također kazao da Putin želi okončati rat.

“On želi da se rat uskoro završi. Pitao sam ga i razgovarali smo. Mnogo sam razgovarao s njim. Razgovarao sam s njim nešto manje u posljednje vrijeme, ali odnos je veoma dobar. Ipak, mnogo sam razgovarao s predsjednikom Putinom. On želi okončati rat“, dodao je.

Trump je dalje naveo da će Sjedinjene Američke Države dati Ukrajini licencu za proizvodnju raketa Patriot.

Također je pohvalio ovosedmični samit NATO-a čiji je domaćin bila Turska.

“Upravo smo završili sastanak NATO-a i bio je to odličan sastanak“, rekao je.

Sa svoje strane, Zelenski je ponovo izrazio zahvalnost Trumpu i američkom narodu na podršci njegovoj zemlji, zahvalivši američkom predsjedniku na programu Prioritetna lista potreba Ukrajine.

Tokom sastanka Zelenski je rekao da je Ukrajina zadovoljna što započinje saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na Sporazumu o dronovima između dvije zemlje.

Zelenski je kazao da ne zna koje uslove njegov ruski kolega Vladimir Putin postavlja za uspostavljanje mira, ali je istakao da se oni ionako mijenjaju jer je na samom početku rata punog obima bio jači.

“Sada, mislim da gubi inicijativu na bojnom polju“, rekao je.

“Pokušavamo ovaj rat prebaciti s bojnog polja u zračni prostor. Zato smo sada počeli kontrolirati bojište. To je veoma važno“, dodao je, ističući sve veći značaj tehnologije u odnosu na brojnost ljudstva.