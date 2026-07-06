Trump kaže da i Putin i Zelenskyy žele da se rat u Ukrajini završi

Diyar Güldoğan
06. juli 2026.•Ažuriranje: 06. juli 2026.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak kako vjeruje da i ruski predsjednik Vladimir Putin i ukrajinski predsjednik Volodymyr Zelenskyy žele okončati rat u Ukrajini, izrazivši optimizam da pregovori napreduju više nego što to mnogi posmatrači shvataju, javlja Anadolu.
„Pa, mislim da on (Putin) osjeća pritisak. Želi to okončati, i Ukrajina to želi okončati, mi smo u razgovorima i vidjet ćemo možemo li to privesti kraju“, rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.
Trump je kazao da ima povjerenje u diplomatske napore, dodajući kako vjeruje da bi rješenje sukoba moglo biti bliže nego što se u javnosti misli.
„Mislim da smo mnogo bliže nego što ljudi shvataju“, rekao je. „Predsjednik Putin želi da se to završi. To vam kažem vrlo odlučno. A predsjednik Zelenskyy zapravo želi da se to završi sada.“
Predsjednik je naveo da će Ukrajina biti ključna tema tokom predstojećih rasprava sa saveznicima iz NATO-a tokom ovosedmičnog samita u glavnom gradu Turske, Ankari.
„Ići ćemo na NATO i razgovarat ćemo o tome“, dodao je.