Kada potpišu sporazum, možemo ponovo izgraditi tu zemlju i učiniti je zaista dobrom za ljude, kazao je američki predsjednik

Trump izjavio da neće ublažiti sankcije Iranu dok sporazum ne bude finaliziran Kada potpišu sporazum, možemo ponovo izgraditi tu zemlju i učiniti je zaista dobrom za ljude, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da neće odobriti nikakvo ublažavanje sankcija Iranu dok ne bude finaliziran sporazum o trajnom okončanju rata protiv Teherana.

"Neću odobriti nikakvo olakšanje dok ne potpišu sporazum. Kada potpišu sporazum, možemo ponovo izgraditi tu zemlju i učiniti je zaista dobrom za ljude, ali ne, nismo ponudili ništa", rekao je novinarima u zračnoj bazi Andrews.

Trump je ranije u srijedu rekao da su pregovori u završnoj fazi, ali je insistirao da ne žuri s njihovim okončanjem.

"Samo se pitam da li oni zaista imaju dobrobit naroda na umu, jer neke stvari koje rade meni pokazuju da nemaju dobrobit naroda na umu, a moraju je imati. Sada u Iranu postoji mnogo bijesa jer ljudi žive veoma loše", rekao je.

Ranije u srijedu, pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi doputovao je u Teheran u svoju drugu posjetu Iranu za manje od sedmicu dana, javila je iranska državna televizija IRIB. Nakon dolaska, Naqvi se sastao s iranskim kolegom Eskandarom Momenijem u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Pakistan je imao ključnu ulogu u posredničkim naporima za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana.

Regionalne tenzije eskalirale su 28. februara kada su SAD i Izrael pokrenuli iznenadne napade na Iran, što je navelo Iran da uzvrati baražima dronova i projektila koji su pogodili ciljeve širom regiona, dok je Teheran zatvorio Hormuški moreuz.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Trump je kasnije produžio primirje na neodređeno vrijeme, istovremeno održavajući blokadu plovila koja putuju prema iranskim lukama ili iz njih kroz taj strateški plovni put.

Na pitanje novinara da li je na istoj liniji po pitanju Irana s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, Trump je kratko odgovorio da jeste.

"On će uraditi šta god ja želim da uradi. On je veoma, veoma dobar čovjek", rekao je Trump.

Kasnije, obraćajući se diplomcima Akademije obalne straže u Connecticutu, Trump je ponovio tvrdnje o uništavanju iranske vojske.

"Jedino pitanje je da li ćemo otići i završiti to ili će oni potpisati dokument? Vidjet ćemo šta će se desiti", rekao je.

"Veoma smo ih snažno pogodili. Možda ćemo ih morati pogoditi još jače, ali možda i nećemo. Nećemo dozvoliti Iranu da ima nuklearno oružje i digne u zrak cijeli Bliski istok i Izrael", rekao je.