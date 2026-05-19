Nadam se da nećemo morati voditi rat, ali možda ćemo im morati dati još jedan veliki udar, kazao je američki predsjednik

Trump izjavio da je bio sat od nastavka udara na Iran prije nego što je odgodio ofanzivu u ponedjeljak Nadam se da nećemo morati voditi rat, ali možda ćemo im morati dati još jedan veliki udar, kazao je američki predsjednik

Američki predsjednik Donald Trump je u utorak rekao da bi nastavio udare na Iran u roku od sat vremena da ih ranije ove sedmice nije odgodio na zahtjev regionalnih saveznika, dok je Teheran otkrio detalje novog prijedloga za okončanje rata koji su pokrenuli SAD i Izrael u februaru.

"Znali su da smo bili veoma blizu. Rekao bih da sam bio sat udaljen od donošenja odluke da krenem danas", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući.

On je rekao da bi SAD mogao Iranu nanijeti još jedan veliki udar ako strane u narednim danima ne postignu trajni sporazum.

"Oni mole da se postigne dogovor. Nadam se da nećemo morati da vodimo rat, ali možda ćemo im morati dati još jedan veliki udar", rekao je.

"Kažem, dva ili tri dana, možda petak, subota, nedjelja, nešto tako. Možda rano sljedeće sedmice, ograničen vremenski period, jer ne možemo dozvoliti da imaju novo nuklearno oružje", rekao je.

Zamjenik ministra vanjskih poslova Irana Kazem Gharibabadi ranije u utorak je otkrio detalje najnovijeg prijedloga Teherana koji je predat SAD-u tokom sastanka sa Komitetom za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku parlamenta. SAD još nije odgovorio.

Gharibabadi je rekao da prijedlog naglašava pravo na obogaćivanje uranija i miroljubive nuklearne aktivnosti, prema iranskoj novinskoj agenciji IRNA.

Prijedlog uključuje prekid sukoba na svim frontovima, uključujući Liban, ukidanje američke pomorske blokade; oslobađanje iranske imovine i kompenzaciju od strane Sjedinjenih Država za štetu nastalu tokom posljednjeg rata radi podrške naporima obnove.

"Također zahtijeva ukidanje svih jednostranih sankcija i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a te povlačenje američkih snaga iz područja oko Islamske Republike", rekao je.

Iran je 10. maja posredstvom pakistanskih posrednika dostavio svoj odgovor na američki prijedlog. Ali Trump je kasnije opisao ponudu Teherana potpuno neprihvatljivom. Iranski mediji su u ponedjeljak izvijestili da je Teheran u međuvremenu podnio revidirani prijedlog od 14 tačaka istim kanalom.

U subotu je Trump zaprijetio novom vojnom eskalacijom protiv Irana.

Trump je kasno u ponedjeljak rekao da je odgodio planirani napad na Iran u utorak na zahtjev Saudijske Arabije, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dodao je da je naložio Ministarstvu odbrane da bude spremno za pokretanje potpunog, velikog napada na Iran, u trenutku, u slučaju da se ne postigne prihvatljiv dogovor.

Nakon zastoja u pregovorima posredovanih od strane Pakistana, SAD je 13. aprila uveo blokadu iranskih luka, uključujući one duž strateškog Hormuškog moreuza.

Iran je kasnije odgovorio zatvaranjem pomorskog kanala i zahtjevom da brodovi koordiniraju prolaz s Teheranom, uz strahove da bi krhko primirje moglo propasti ako se ne postigne sporazum.