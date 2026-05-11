Trump će posjetiti Kinu prvi put nakon gotovo devet godina usred globalnih tenzija Američki predsjednik boravit će u Pekingu od 13. do 15. maja radi razgovora s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o trgovini, Tajvanu i sukobu na Bliskom istoku

Američki predsjednik Donald Trump posjetit će Kinu od 13. do 15. maja na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga, saopćilo je rano u ponedjeljak kinesko Ministarstvo vanjskih poslova.

Ministarstvo je objavilo saopćenje na društvenoj mreži X, potvrđujući planove koje je prethodno najavila američka strana.

Posjeta će biti Trumpovo prvo putovanje u Kinu nakon gotovo devet godina.

Bivši američki predsjednik Joe Biden nije posjetio Kinu tokom svog mandata, dok je posljednja posjeta američkog lidera Kini održana u novembru 2017. godine, kada je Trump boravio u državnoj posjeti tokom svog prvog predsjedničkog mandata.

Trumpova najnovija posjeta dolazi u ključnom trenutku dok su tenzije na Bliskom istoku i dalje visoke nakon sukoba izazvanog američkim i izraelskim napadima na Iran i iranskim uzvratnim napadima.

Putovanje je ranije bilo planirano za period od 31. marta do 2. aprila, ali je odgođeno zbog Trumpove potrebe da se fokusira na rat povezan s Iranom, prema ranijim izvještajima.

Očekuje se da će sukob na Bliskom istoku biti jedna od glavnih tema razgovora.

Odnosi između Washingtona i Pekinga postali su sve napetiji tokom Trumpovog drugog mandata zbog sporova oko povećanja američkih carina i tehnoloških ograničenja, kao i kineskih poteza za pooštravanje kontrole nad rijetkim zemnim elementima, sektorom kojim Kina dominira u globalnom snabdijevanju.

Pored ekonomskih i trgovinskih pitanja, očekuje se da će dvije strane razgovarati i o Tajvanu, koji Kina smatra dijelom svoje teritorije, nakon nedavnog američkog odobrenja velikih isporuka oružja tom ostrvu.