Tankeri s LPG-om za Indiju doprinijeli rastu prolazaka kroz Hormuški moreuz Dva broda su prošla kroz Hormuški moreuz, čime je broj velikih tankera za naftu, gorivo i gas koji su od nedjelje napustili područje porastao na devet

Dva tankera za ukapljeni naftni gas (LPG) namijenjena Indiji, natovarena u Zaljevu, prošla su kroz Hormuški moreuz, što je doprinijelo nedavnom rastu energetskih pošiljki kroz ovaj ključni plovni put uprkos nastavku američkih i iranskih ograničenja, pokazali su podaci o praćenju brodova objavljeni u četvrtak.

Tankeri Symi i NV Sunshine postali su najnoviji veliki brodovi koji su prošli kroz moreuz.

Symi se pojavio u Omanskom zaljevu nakon što je isključio svoj transponder, dok je NV Sunshine prestao emitovati signal ubrzo nakon što je, prema svemu sudeći, prošao kroz moreuz.

Njihov prolazak povećao je broj velikih brodova koji prevoze naftu, gorivo i gas kroz Hormuški moreuz od nedjelje na devet, što predstavlja rast u odnosu na prethodne sedmice dok pregovori o okončanju rata s Iranom ostaju u zastoju.

NV Sunshine, koji je ukapljeni naftni gas ukrcao u rafineriji Ruwais u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, posljednji put je poslao svoju lokaciju istočno od iranskog ostrva Larak rano u četvrtak, pri čemu je kao odredište naveden Mangalore u Indiji.

Symi je prevozio gorivo iz katarskog Ras Laffana prema Kandla luci na zapadu Indije.

Sve veći broj izvoznika iz Zaljeva uspio je transportovati teret kroz moreuz, uključujući brodove koji nisu emitovali svoju lokaciju. Među izvoznicima koji koriste takve brodove nalazi se i Abu Dhabi National Oil Company.

Preostalih sedam brodova koji su nedavno prošli kroz Hormuški moreuz uključuju dva LPG tankera, četiri vrlo velika tankera za sirovu naftu i jedan tanker za ukapljeni prirodni gas.

Neki brodovi i dalje se nalaze unutar američke blokadne linije koja se proteže od Ras al Hadda u Omanu do granice Irana i Pakistana.

Agios Fanourios I, supertanker za Vijetnam koji prevozi iračku sirovu naftu, stajao je u Omanskom zaljevu nakon što ga je američka mornarica vratila nazad.

Kineski tanker Yuan Hua Hu prešao je američku blokadnu liniju, dok je japanski Eneos Endeavor plovio blizu te linije. Još jedan veliki tanker za gas, Tara Gas, koji se ranije dovodio u vezu s iranskom trgovinom, također je prešao američku liniju u pravcu Indije.

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih uskih prolaza koji povezuje Zaljev s Omanskim zaljevom i globalnim tržištima. Njegovo ometanje dodatno je pojačalo zabrinutost za isporuke nafte, goriva i gasa od početka rata s Iranom.