Posada i brod nisu stradali niti je prijavljena šteta po okoliš, saopćio UKMTO

Tanker prijavio dvije eksplozije u blizini obale Omana tokom plovidbe kroz Hormuški moreuz Posada i brod nisu stradali niti je prijavljena šteta po okoliš, saopćio UKMTO

Tanker je prijavio da su se čule dvije eksplozije u blizini obale Omana dok je prolazio kroz Hormuški moreuz, saopćio je rano u četvrtak britanski Centar za pomorske trgovinske operacije (UKMTO).

UKMTO je naveo da je zaprimio naknadni izvještaj o incidentu koji se dogodio oko devet nautičkih milja (16,7 kilometara) jugoistočno od mjesta Kumzar u Omanu.

Prema izvještaju, kapetan tankera čuo je dvije eksplozije.

UKMTO je saopćio da su posada i brod sigurni te da nije prijavljena nikakva šteta po okoliš.

Centar je savjetovao svim brodovima koji prolaze tim područjem da budu posebno oprezni i prijave svaku sumnjivu aktivnost.

Incident se dogodio u vrijeme pojačanih tenzija u području Hormuškog moreuza nakon nedavnih vojnih sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Washington je pozvao Teheran da osigura slobodu plovidbe kroz ovaj strateški morski prolaz, dok Iran insistira da plovidba u vodama uz njegovu obalu treba biti pod njegovim nadzorom.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je odustao od planiranog vojnog udara na Iran nakon regionalnih posredničkih napora, što su iranski zvaničnici odbacili, negirajući navode da je postignut dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.