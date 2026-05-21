Sud Evropske unije podržao zamrzavanje imovine u trustovima u slučajevima sankcija Rusiji Moskva kritikuje presudu Suda pravde Evropske unije, optužujući Evropsku komisiju za otvorenu pljačku

Sud pravde Evropske unije (CJEU) presudio je u četvrtak da je zamrzavanje imovine povezane sa sankcionisanim osobama putem trust struktura u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije.

Presuda je donesena u slučajevima koji uključuju kompanije i imovinu indirektno povezanu s osobama obuhvaćenim sankcijama EU-a uvedenim nakon početka rata Rusije protiv Ukrajine.

U tim slučajevima, nacionalne vlasti u Italiji zamrznule su korporativnu imovinu i jahtu koje su bile u vlasništvu kroz složene trust aranžmane uspostavljene na Bermudima i administrirane putem švicarskih povjerenika.

Iako su pravne strukture bile osmišljene kako bi spriječile direktnu kontrolu sankcionisanih osoba, vlasti su tvrdile da se imovina i dalje faktički može pripisati njima.

Kompanije su osporavale te mjere, tvrdeći da sankcionisane osobe prema uslovima trusta nemaju pravno ovlaštenje za raspolaganje ili upravljanje imovinom.

Međutim, sud EU-a je ocijenio da se pojmovi pripadanja i kontrole prema zakonima EU o sankcijama moraju tumačiti široko.

Sud je naveo da ti pojmovi mogu obuhvatiti ne samo formalno vlasništvo, već i situacije u kojima pojedinci ostvaruju de facto moć ili uticaj nad imovinom, čak i bez direktnih zakonskih prava.

Sud je presudio da se imovina može smatrati vlasništvom ili pod kontrolom sankcionisanih osoba ako one mogu imati korist od nje, utjecati na njeno korištenje ili na odluke povjerenika koji upravljaju tom imovinom.

Dodano je da je takvo tumačenje neophodno kako bi se osigurala efikasnost sankcija EU-a i spriječilo njihovo zaobilaženje kroz složene pravne ili finansijske strukture.

Komentarišući najnoviju odluku, glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova rekla je da Moskva smatra nezakonitim sve operacije zamrzavanja ruske imovine koje se provode bez njenog pristanka.

"Ono što Evropska komisija radi jeste otvorena pljačka, a svaki pokušaj da se to opere pseudo-pravnim formulama, formulacijama ili izmišljenim sloganima je neodrživ", rekla je Zaharova.

Upozorila je da Rusija zadržava pravo da traži odštetu za štetu nastalu, kako je navela, nezakonitim korištenjem ruske državne imovine zamrznute u zapadnim zemljama.

Zaharova je također oštro kritikovala korištenje prihoda od zamrznute ruske imovine za podršku ukrajinskim državnim institucijama i sigurnosnim agencijama, nazvavši takve postupke direktnim kršenjem međunarodnih konvencija o borbi protiv terorizma.

Presuda dolazi u trenutku kada pitanje zamrznute ruske državne imovine ostaje politički osjetljivo unutar Evropske unije, posebno u vezi sa sredstvima koja se nalaze u finansijskim institucijama poput Eurocleara u Belgiji.

Države članice EU-a ranije su raspravljale o načinima korištenja prihoda od blokirane ruske imovine za podršku Ukrajini usred trajnih pravnih i finansijskih zabrinutosti. Međutim, Belgija je više puta izražavala pravne i finansijske rezerve prema tom planu.