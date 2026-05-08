Stručnjaci UN-a pozvali na hitno oslobađanje aktivista flote pomoći za Gazu Stručnjaci za ljudska prava kažu da je presretanje civilnih brodova u međunarodnim vodama prekršilo međunarodno pravo

Stručnjaci Ujedinjenih nacija (UN) u petak su pozvali na hitno oslobađanje aktivista pritvorenih nakon što su izraelske snage krajem aprila u međunarodnim vodama presrele humanitarnu flotu koja je prevozila pomoć za Gazu, javlja Anadolu.

U saopćenju, stručnjaci su naveli da su "ozbiljno zabrinuti" zbog zapljene 22 civilna broda i pritvaranja 180 ljudi oko 500 nautičkih milja od izraelske obale 29. aprila.

"Napad na civilnu flotu koja je učestvovala u mirnoj i strogo humanitarnoj misiji isporuke robe koja spašava živote palestinskom narodu je dodatni dokaz da je Izrael odlučan da nastavi svoju genocidnu politiku gušenja stanovništva Gaze svim potrebnim sredstvima", rekli su stručnjaci.

Presretanje su opisali kao "očigledno kršenje međunarodnog prava", uključujući Konvenciju UN-a o pravu mora, te su kritikovali grčke vlasti zbog toga što nisu odgovorile na pozive u pomoć flote uprkos tome što su se brodovi nalazili unutar grčke zone potrage i spašavanja, kao i zbog toga što su dozvolile izraelskim snagama da intervenišu.

Stručnjaci su izrazili zabrinutost zbog izvještaja o teškom zlostavljanju nakon što su pritvorenici pušteni na Kreti, rekavši da je "najmanje 35 osoba opisalo teško zlostavljanje i seksualni napad, što može predstavljati mučenje, nehumano i ponižavajuće postupanje".

Rekli su da su dva aktivista, brazilski državljanin Thiago Avila i špansko-švedski državljanin Saif Abu Keshek, prebačeni u Izrael i da ostaju u pritvoru pod teškim uslovima dok štrajkuju glađu.

"Kao stranka Četvrte ženevske konvencije, Izrael mora dozvoliti i olakšati dostavu humanitarne pomoći stanovnicima Gaze", rekli su stručnjaci, dodajući da je izgladnjivanje civila kao metoda ratovanja nezakonito.

Stručnjaci su pozvali države da preduzmu potrebne mjere kako bi spriječile genocid i da podrže sve napore da se dostavi pomoć palestinskom stanovništvu.