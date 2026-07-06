Ankara ubrzano širi izvoz odbrambene industrije prema Evropi, pozicionirajući se kao rastući dobavljač dronova, oklopnih vozila i pomorskih sistema u kontekstu evropskog naoružavanja

Stručnjaci: Turska nudi rješenja za evropske odbrambene potrebe Ankara ubrzano širi izvoz odbrambene industrije prema Evropi, pozicionirajući se kao rastući dobavljač dronova, oklopnih vozila i pomorskih sistema u kontekstu evropskog naoružavanja

„Turska više nije samo potrošač zapadne vojne tehnologije“, rekao je stručnjak za odbranu Riccardo Gasco za Anadolu, navodeći širenje proizvodnje – od dronova do vazduhoplovnih sistema

„Ne postoji kredibilna evropska odbrana bez Turska kao njenog oslonca“, dodaje Timothy Ash iz Chatham Housea

Turska više nije samo korisnik zapadne vojne tehnologije, već sve značajniji proizvođač sposoban ponuditi konkretna rješenja za hitne evropske napore u ponovnom naoružavanju, smatraju stručnjaci uoči NATO samita u Ankari.

Dok se lideri NATO-a pripremaju za sastanak u turskoj prijestolnici 7. i 8. jula, očekuje se da će teme poput odbrambene proizvodnje, podjele tereta i vojne spremnosti Evrope dominirati dnevnim redom.

Samit se održava u trenutku kada evropske vlade nastoje ojačati vlastite kapacitete, uz istovremeno smanjenje dugoročne zavisnosti od Sjedinjenih Američkih Država.

Stručnjaci navode da rastuća odbrambena industrija Turske, u kombinaciji sa njenim strateškim geografskim položajem i vojnim sposobnostima, postavlja Ankaru u središte nove evropske sigurnosne arhitekture.

„Turska je jedan od najvažnijih NATO saveznika iz perspektive odbrane“, rekao je Riccardo Gasco, koordinator programa vanjske politike u think tanku IstanPol.

„To nije samo zbog jedne od najvećih vojski u savezu, već i zbog njenog položaja i onoga što može proizvesti.“

Od uvoznika do proizvođača

Gasco ističe da je Turska u protekloj deceniji prošla kroz duboku transformaciju, prelazeći iz zemlje zavisne od zapadnih dobavljača u državu sposobnu za razvoj i izvoz naprednih vojnih sistema.

„Turska više nije samo potrošač zapadne vojne tehnologije. Postala je proizvođač dronova, pomorskih platformi, raketa, oklopnih vozila i sve naprednijih vazduhoplovnih sistema“, kazao je.

Dodao je da je ova transformacija od ključnog značaja za NATO.

„Izazov za NATO danas nije samo više trošiti, već i više i brže proizvoditi“, rekao je Gasco.

On je naglasio da je strateški položaj Turske – koji povezuje Crno more, istočni Mediteran, Bliski istok i Kavkaz – postao još važniji nakon početka rata između Rusije i Ukrajine.

Prema njegovim riječima, evropska rasprava o strateškoj autonomiji treba se manje fokusirati na zamjenu NATO-a, a više na jačanje evropskog stuba unutar saveza.

Gasco smatra da najveća prepreka Evropi nije nedostatak resursa, već slaba politička koordinacija.

„Industrije odbrane su fragmentirane, nabavke su i dalje previše nacionalne, a često postoji jaz između političkih izjava i konkretne provedbe“, rekao je.

„Evropa ne može ignorisati kapacitete Turske“

Gasco je naglasio da je Turska već dio evropske odbrambene arhitekture, bez obzira na institucionalne debate.

„Turska je već dio evropske odbrambene arhitekture. To nije buduća mogućnost, to je već realnost. Pitanje je kako tu realnost upravljati i ojačati“, rekao je.

Dodao je da Turska posjeduje jednu od najvećih vojski u Evropi, rastuću odbrambenu industriju i strateški položaj koji povezuje više ključnih regija.

Također je istakao da rasprave o učešću Turske u programu Evropske unije za sigurnosnu akciju (SAFE) ne bi trebale zasjeniti širu činjenicu da evropska odbrana već zavisi od saradnje s Ankarom.

Ukazao je i na sve veću industrijsku saradnju između Turske i evropskih zemalja poput Italije, Španije i Ujedinjenog Kraljevstva.

„Suština je da Evropa ne može ignorisati kapacitete Turske“, rekao je Gasco i dodao:

„Turska može ponuditi mnogo rješenja“

Timothy Ash iz londonskog Chatham Housea smatra da Evropa hitno mora ojačati vlastite odbrambene sposobnosti, posebno uz opadajuće povjerenje u dugoročnu sigurnosnu podršku SAD-a.

„Teško je to postići nakon godina prevelike zavisnosti od SAD-a, ali sada je to apsolutni prioritet“, rekao je.

Iako su mnoge evropske države povećale budžete za odbranu, Ash smatra da je širenje industrijske proizvodnje mnogo veći izazov.

„Turska može ponuditi Evropi mnogo rješenja“, rekao je.

„Ima najveću i vjerovatno najspremniju vojsku u evropskom dijelu NATO-a i može osigurati desetine hiljada vojnika za zaštitu primirja u Ukrajini.“

Istakao je i industrijske prednosti Turske.

„Ima najbolju industriju dronova u Evropi i može osigurati masovnu proizvodnju tenkova, aviona, brodova i municije potrebne za brzo opremanje Evrope“, rekao je Ash.

„Evropa se mora brzo probuditi“

Ash smatra da saradnja s Ankarom postaje strateška nužnost, a ne politički izbor.

Upozorio je da političke nesuglasice ne bi smjele spriječiti dublju saradnju u trenutku kada se Evropa suočava s ozbiljnim sigurnosnim izazovima.

„Evropa se mora brzo probuditi, ali prošli rasizam i islamofobija stoje na putu... Ne postoji kredibilna evropska odbrana bez Turske kao njenog oslonca“, rekao je.

Dodao je da neke zemlje, poput Ujedinjenog Kraljevstva, Italije i Belgije, to razumiju, dok druge propuštaju priliku.

Ash je kritikovao i isključenje Turske i Ujedinjenog Kraljevstva iz EU mehanizma finansiranja odbrane SAFE.

„To pokazuje da Evropa još uvijek ne razumije prijetnje s kojima se suočava“, rekao je, dodajući da bi uključivanje Turske bilo korisno za obje strane.

Izvoz odbrane potvrđuje industrijski uspon

Odbrambena industrija Turske značajno je porasla u posljednjih deset godina zahvaljujući državnim ulaganjima, domaćoj proizvodnji i rastu izvoza.

Danas zemlja proizvodi širok spektar vojnih sistema, uključujući naoružane dronove, oklopna vozila, pomorske platforme, rakete, sisteme elektronskog ratovanja, helikoptere i napredne avione.

Turske kompanije bilježe uspjehe i na evropskom tržištu.

Krajem 2024. kompanija STM potpisala je ugovor vrijedan 123 miliona eura za izgradnju dva broda za logističku podršku portugalskoj mornarici – prvi veliki pomorski izvoz Turske u EU i NATO izvan istočne Evrope.

Iste godine, Otokar je sklopio ugovor s Rumunijom za isporuku više od 1.000 oklopnih vozila Cobra II, dok je saradnja sa Španijom proširena u oblasti naprednih školskih aviona kroz program Hürjet.

Proizvođač dronova Baykar dodatno je ojačao prisustvo u Evropi kupovinom italijanske kompanije Piaggio Aerospace.

Izvoz odbrane i vazduhoplovstva Turske posljednjih godina naglo raste, odražavajući globalnu potražnju za konkurentnim i brzo isporučivim sistemima.

Fokus samita na implementaciji

Oba stručnjaka očekuju da će NATO samit u Ankari staviti veći naglasak na implementaciju, a ne na nove najave.

Gasco smatra da će ključ biti u tome da li saveznici mogu pokazati konkretne planove za pretvaranje većih izdvajanja u operativne vojne kapacitete.

Dodao je da domaćinstvo samita potvrđuje rastući značaj Turske unutar saveza.

„To dodatno naglašava centralnu ulogu Ankare u NATO-u u trenutku kada njene vojne sposobnosti i industrija postaju sve važnije“, rekao je.

Na kraju, Gasco je istakao da će uspjeh NATO-a zavisiti manje od političkih izjava, a više od konkretnih ulaganja, industrijske saradnje i vojne spremnosti.