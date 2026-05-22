Stotine ljudi marširalo do izraelske ambasade u Atini u znak podrške palestinskom otporu Učesnici protesta bili su aktivisti za Palestinu iz ljevičarskih stranaka, progresivnih udruženja i grupa za zagovaranje prava

Stotine ljudi marširalo je kasno u četvrtak do izraelske ambasade u glavnom gradu Grčke Atini u znak podrške Palestincima i otporu u Gazi.

Okupljeni, među kojima su bili propalestinski aktivisti iz različitih ljevičarskih stranaka, progresivnih udruženja i grupa, tokom marša uzvikivali su slogane i nosili palestinske zastave.

Govoreći za Anadolu, učesnik protesta Yannis Theodorakis rekao je da Izrael krši međunarodno pravo sprečavanjem ulaska humanitarne pomoći u Gazu.

"Nažalost, većina zemalja Evropske unije ograničava se na osudu izraelskog genocida nad Palestincima koji je u toku. To očigledno nije dovoljno. Vjerujem da bi se sve slobodne zemlje trebale ujediniti kako bi diplomatskim pritiskom natjerale Izrael da zaustavi genocid", rekao je on.

Drugi učesnik protesta, Makis Lapiez rekao je da se Palestinci bore kako bi vratili okupiranu zemlju.

"Ovo je pitanje zemlje koja je ukradena. Kada vam oduzmu državu, treba da se borite. Izraelci su, uz podršku velikih sila, okupirali Palestinu. Kao što smo se mi borili za svoju slobodu tokom Drugog svjetskog rata, tako se i Palestinci bore da oslobode svoju zemlju", rekao je on.