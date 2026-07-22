- Ministar za evropske integracije Srbije istakao da bi se pitanje moglo ponovo naći na dnevnom redu evropskih institucija krajem augusta

Starović: Ne postoji konsenzus u EU za otvaranje Klastera 3 sa Srbijom do kraja jula - Ministar za evropske integracije Srbije istakao da bi se pitanje moglo ponovo naći na dnevnom redu evropskih institucija krajem augusta

Ministar za evropske integracije Srbije Nemanja Starović izjavio je u srijedu da među državama članicama Evropske unije ne postoji potreban konsenzus za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije s EU-om, ocijenivši da on neće biti otvoren do kraja jula.

Starović je rekao da bi se pitanje otvaranja Klastera 3 moglo ponovo naći na dnevnom redu evropskih institucija krajem augusta.

“Informacije da pitanje otvaranja Klastera 3 nije uvršteno na dnevni red posljednjih sastanaka nadležnih tijela Vijeća Evropske unije praktično znače da se o preporuci Evropske komisije neće raspravljati prije ljetne pauze evropskih institucija“, rekao je Starović za televiziju Newsmax Balkans.

Naveo je da je Srbija ispunila sve što je bilo do nje i dobila još jednu, šestu po redu, pozitivnu preporuku Evropske komisije, ističući da izostanak odluke vidi i kao poruku da “stvarna volja za proširenjem Evropske unije očigledno ne postoji“.

“Iako posmatramo stvar kroz prizmu procedura koje postoje, očigledno je da je irsko predsjedavanje Vijećem Evropske unije procijenilo da, budući da konsenzus među svih 27 država članica o preporuci Evropske komisije da se Srbiji otvori Klaster 3 do kraja jula ne postoji, pitanje nije ni stavljeno na dnevni red određenih tijela“, rekao je Starović.

Dodao je da, pošto se o preporuci Evropske komisije neće raspravljati do kraja jula, slijedi augustovska pauza u radu evropskih institucija, nakon čega bi se pitanje otvaranja Klastera 3 eventualno moglo ponovo razmatrati krajem augusta.

Starović je, međutim, samu činjenicu da je Evropska komisija početkom jula ponovo pozitivno ocijenila napredak Srbije ocijenio značajnom, bez obzira na izostanak političke odluke o otvaranju klastera.

“Za nas činjenica da smo početkom jula dobili još jednu, šestu po redu, pozitivnu preporuku Evropske komisije za otvaranje Klastera 3 predstavlja jednu vrstu priznanja, potvrde da Srbija i može i hoće da nastavi s reformama koje nas vode ka članstvu u Evropskoj uniji“, naglasio je Starović.

On je dodao da je Srbija ispunila ne samo tehničke preduslove za otvaranje klastera, već da je radila i na reformama koje, kako je naveo, u velikoj mjeri odgovaraju očekivanjima Evropske unije i država članica.

“Veoma smo intenzivno i vrijedno radili zajedno s kolegama iz Evropske komisije, posebno u posljednjih nekoliko mjeseci. Time smo dokazali da i želimo, i hoćemo, i možemo da napredujemo na putu ka članstvu u Evropskoj uniji“, rekao je Starović.

Ipak, ocijenio je da se iz trenutnog stanja može zaključiti da, kako je rekao, stvarna volja za proširenjem u Evropskoj uniji očigledno ne postoji.