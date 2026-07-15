Starmer se oprostio od funkcije britanskog premijera: Ovo je kraj mog političkog puta Kier Starmer obećao punu podršku svom nasljedniku Andyju Burnhamu

Odlazeći britanski premijer Keir Starmer emotivno se oprostio u Donjem domu britanskog parlamenta, poručivši zastupnicima da je ovo kraj njegovog političkog puta, u svom posljednjem obraćanju tokom sjednice namijenjene premijerskim pitanjima prije odlaska s funkcije.

Odgovarao je na pitanje zastupnice Laburističke stranke Carolyn Harris, koju je opisao kao jednu od svojih najbližih saradnica i prijateljica.

Zahvalio je Harris na podršci i prijateljstvu koje je pružala njemu i njegovoj porodici. Starmer se osvrnuo na svoju političku karijeru i vrijeme provedeno na čelu vlade.

“Svaki premijer zna da, kada preuzme baklju, dođe dan kada je mora predati dalje“, rekao je.

“Taj dan je došao za mene. Ovo je kraj mog političkog puta.“

Starmer je rekao da je predvodio Laburističku stranku od historijskog poraza 2019. do historijske pobjede 2024. godine, dodajući da nakon dvije godine na vlasti zemlju ostavlja u boljem stanju nego što ju je zatekao.

“Ponosan sam na sve što smo postigli“, rekao je.

Zahvalio je svom političkom timu, zastupnicima Laburističke stranke i državnim službenicima, prije nego što je obećao podršku narednoj vladi.

Svom nasljedniku i svakome od vas pružit ću punu podršku svim kolegama u ovom domu“, rekao je.

Obraćanje je završio ličnom porukom svojoj porodici.

“Svima koji su na galeriji, čiji su životi promijenjeni ili poboljšani zahvaljujući ovoj laburističkoj vladi, i svima širom zemlje koji se bore da budu viđeni ili saslušani, vi ste razlog zbog kojeg sam ušao u politiku. Mojoj supruzi i djeci, volim vas. Doviđenja“, rekao je.

Ranije tokom sjednice, liderka Konzervativne stranke Kemi Badenoch razmijenila je nekoliko šaljivih opaski sa Starmerom prisjećajući se njihovih prethodnih parlamentarnih duela tokom njegovog posljednjeg premijerskog sata.

Badenoch je također upitala Starmera da li bi njegov nasljednik Andy Burnham, zastupnik Laburističke stranke iz izborne jedinice Makerfield, trebao doći u Donji dom i odgovarati na pitanja, umjesto da se, kako je rekla, skloni tokom ljetne pauze.

Starmer je odgovorio da je uvjeren kako će Badenoch ispitivati Burnhama na isti način na koji je ispitivala njega te ponovio da će svom nasljedniku pružiti bezrezervnu podršku.

Badenoch je uzvratila riječima da novi premijer nije čarobni štapić.

Starmer bi u petak trebao odstupiti s mjesta lidera Laburističke stranke, prepustiti vlast Burnhamu, a u ponedjeljak napustiti rezidenciju u Downing Streetu 10.

Dvoje lidera također su odali počast bivšoj konzervativnoj ministrici Ann Widdecombe, koja je prošle sedmice poginula.

Lider Liberalnih demokrata Ed Davey također je odao priznanje odlazećem premijeru, zahvalivši mu na služenju javnosti i opisavši ga kao istinskog patriotu.