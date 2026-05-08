Starmer poručio da će ostati na vlasti nakon što laburisti izgube tlo na lokalnim izborima u Engleskoj Reform UK predvodi prema preliminarnim rezultatima, što Farage naziva "historijskim pomakom"

Britanski premijer Keir Starmer izjavio je u petak da neće odstupiti nakon što su preliminarni rezultati lokalnih izbora u Velikoj Britaniji pokazali da laburisti gube tlo, dok Reform UK vodi, javlja Anadolu.

"Neću odustati i gurnuti zemlju u haos", rekao je Starmer novinarima dok pristižu rezultati, prema BBC News.

Govoreći o pobjedi laburista na općim izborima u julu 2024. godine, Starmer je rekao da su mu birači dali petogodišnji mandat.

"To je petogodišnji mandat za promjenu zemlje", rekao je.

Na pitanje da li namjerava da se kandiduje na sljedećim općim izborima, Starmer je odgovorio: "Da. Izabran sam za petogodišnji mandat, namjeravam da ga i završim."

Priznao je da su rezultati bili teški za laburiste i rekao da stranka treba da razmisli i reaguje.

S obzirom na to da se većina glasova još uvijek prebrojava, Reform UK je vodio s 398 mjesta.

Konzervativna stranka i Laburistička stranka su bile gotovo izjednačene s 256, odnosno 253 mjesta, dok su Liberalni demokrati slijedili s 249 mjesta.

"Vođa Reform UK Nigel Farage opisao je rane rezultate kao zaista historijski pomak u britanskoj politici", prema Sky Newsu.

"Toliko smo navikli razmišljati o politici u smislu ljevice i desnice, a ipak ono što Reform može učiniti je da pobijedi u područjima koja su oduvijek bila konzervativna", rekao je.

Oko 5.000 mjesta u 136 lokalnih vijeća se bori širom Engleske. Šest utrka za gradonačelnike održava se i u Watfordu i pet londonskih općina: Croydonu, Hackneyju, Lewishamu, Newhamu i Tower Hamletsu.

Većina vijeća je tek u petak počela brojati glasove, a potpuni rezultati se očekuju do subote.

Birači u Škotskoj i Walesu također su glasali na parlamentarnim izborima, iako brojanje još nije počelo.

U Škotskoj, svih 129 članova škotskog parlamenta, Holyrooda, kandiduje se za reizbor, uključujući 73 zastupnika iz izbornih jedinica i 56 regionalnih članova.

U Walesu, birači biraju sljedeću velšku vladu i članove Senedda, što je opisano kao najveća promjena u parlamentu od kada su ovlasti počele da se prenose na Wales 1999. godine.