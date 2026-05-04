Evropa je "predugo zaostajala" u oblasti odbrane i sigurnosti, kazao je britanski premijer, navodeći preveliko oslanjanje na vanjske partnere i zastarjele pretpostavke o stabilnosti

Starmer: NATO mora imati jači evropski stub, sigurnost i trgovina postale "oružje" Evropa je "predugo zaostajala" u oblasti odbrane i sigurnosti, kazao je britanski premijer, navodeći preveliko oslanjanje na vanjske partnere i zastarjele pretpostavke o stabilnosti

Premijer Velike Britanije Keir Starmer u ponedjeljak je pozvao na jaču evropsku ulogu unutar NATO-a, upozoravajući da dugogodišnje zavisnosti i pretpostavke o globalnoj sigurnosti više nisu održive, javlja Anadolu.

"Potreban je jači evropski element u NATO-u. Ne sumnjam u to. Dakle, u oblasti odbrane i sigurnosti, trgovine i energetike, koje su sve naoružane, potrebna nam je mnogo jača Evropa koja se ujedinjuje oko ovih pitanja", rekao je na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu, glavnom gradu Armenije.

Dodao je da je Evropa "predugo zaostajala" u oblasti odbrane i sigurnosti, navodeći preveliko oslanjanje na vanjske partnere i zastarjele pretpostavke o stabilnosti.

"Sada Evropa mora biti ta koja predvodi put", nastavio je i dodao:

"Sada moramo izaći iz ovoga i moramo to učiniti brzim tempom."

Evropski lideri se u ponedjeljak okupljaju na osmom sastanku samita Evropske političke zajednice kako bi razgovarali o bližoj saradnji u oblasti demokratije, energetske sigurnosti i ekonomskih veza.

Ovogodišnjim samitom, s temom Izgradnja budućnosti: Jedinstvo i stabilnost u Evropi, kopredsjedavat će predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa i Nikol Pashinyan, premijer Armenije.

Prvi samit EU-Armenija trebao bi se održati u utorak, s ciljem jačanja bilateralnih odnosa. Prošle godine, armenska vlada je najavila svoju namjeru da teži članstvu u EU, označavajući odmak od utjecaja Moskve.