Srbijanska vlada će do kraja dana poslati MOL-u konačan stav o pregovorima o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u

Srbijanska Vlada će do kraja dana poslati mađarskoj kompaniji MOl konačan stav u vezi s pregovorima o preuzimanju ruskog udjela u Naftnoj industriji Srbije (NIS), izjavila je u petak ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.



U izjavi za agenciju Tanjug iz Atine, ministrica je napomenula kako će odbor direktora MOL-a odlučivati o tome u ponedjeljak, kad bi trebalo da bude donesena krajnja odluka.

"Mi ćemo do kraja dana MOL-u predložiti naš konačni stav, mi smo detaljno o njemu razgovarali i razmenili mišljenja, nema tu puno iznenađenja, a Odbor direktora MOL-a će o tome odlučivati u ponedeljak", rekla je.



Predstavnici Vlade Srbije prethodna dva dana razgovarali su sa predstavnicima MOL-a i postignuta je saglasnost u određenim pitanjima, ali rad Rafinerije Pančevo ostaje najvažnije pitanje, naglasila je Đedović Handanović.



"Mi smo vodili intenzivne razgovore sa predstavnicima kompanije MOL juče i prekjuče, usaglasili smo se po određenim pitanjima. Ostalo je nekolicina otvorenih pitanja, a najvažnije pitanje za nas je budući rad rafinerije u Pančevu, kako da osiguramo optimalan rad, a važan za našu zemlju kada je u pitanju pokrivenost tržišta Srbije, ali i uticaj na bruto domaći proizvod, na privredni rast, na sigurnost snabdevanja."



Prema njenim riječima, Srbija ostaje posvećena kompromisu, pronalaženju kompromisa i pronalaženju dugoročnog rješenja za NIS.



"Rekli smo već - ne po svaku cenu, znači da to ne ugrozi vitalne interese važne za našu zemlju, to smo preneli i predstavnicima kompanije MOL", dodala je.



Američko Ministarstvo finansija, Ured za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control - OFAC), koji je uveo sankcije NIS-u zbog ruskog udjela u vlasništvu u januaru 2025, produžilo je licencu za razgovore u vezi sa potencijalnim izmjenama vlasničke strukture kompanije do 22. maja 2026. godine. OFAC je ranije izdao licencu dioničarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promjenama u vlasničkoj strukturi NIS-a s važenjem do 24. marta 2026. godine.

U toku su pregovori između ruskog Gaspromnjefta i mađarskog MOL-a o preuzimanju ruskog udjela u NIS-u.