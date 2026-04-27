Srbija: Vučić primio pripadnike vojske koji su bili angažovani u mirovnoj misiji u Libanu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je u ponedjeljak pripadnike Vojske Srbije (VS), sastav Voda za zaštitu snaga iz Sektora "Zapad", koji su u proteklih osam mjeseci bili angažovani u Mirovnoj operaciji Ujedinjenih nacija u Libanu.

Vučić je pripadnike VS primio u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Pripadnici VS, njih 30, su se iz mirovne misije u Libanu - UNIFIL vratili u Srbiju u noći između četvrtka i petka, kada ih je na Aerodromu "Konstantin Veliki" u Nišu, dočekao ministar odbrane Bratislav Gašić, objavio je Tanjug.

Riječ je o završetku angažovanja sastava Voda za zaštitu snaga iz Sektora „Zapad“, koji je zadužen za neprekidno obezbjeđenje snaga angažovanih u operaciji i reagovanje u složenim bezbjednosnim uslovima. Pripadnici Vojske Srbije su bili dio 22. rotacije Voda za zaštitu snaga u okviru kontingenta od ukupno 160 vojnika angažovanih u operaciji UNIFIL.

Angažovanje u Libanu 22. rotacija započela je 3. septembra prošle godine i tokom misije realizovala je redovne zadatke u zoni operacije u skladu sa mandatom misije i standardnim operativnim procedurama u sektoru Zapad, u okviru italijanskog kontingenta.

Vojska Srbije trenutno učestvuje u devet multinacionalnih operacija pod mandatom Ujedinjenih nacija, Evropske unije i Međunarodne organizacije multinacionalne snage i posmatrača, u kojima je angažovano 207 pripadnika.