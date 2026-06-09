Sporazum će omogućiti da i slovački policajci učestvuju u nadzoru naše granice, rekao je Ivica Dačić

Srbija i Slovačka potpisale sporazum o nadzoru granice Sporazum će omogućiti da i slovački policajci učestvuju u nadzoru naše granice, rekao je Ivica Dačić

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je u utorak da je sa slovačkim kolegom Matušom Šutajem Eštokom potpisan sporazum o zajedničkom nadzoru državne granice, koji će "unaprijediti rad granične policije."

„Sporazum će omogućiti da i slovački policajci učestvuju u nadzoru naše granice“, rekao je Dačić, prenosi Tanjug.

On je naveo da je broj iregularnih migracija ove godine manji za 46 posto u odnosu na prošlu, ističući da migrantske rute i dalje vode ka Evropskoj uniji preko više zemalja regiona.

Dačić je naglasio da će dvije zemlje dodatno unaprijediti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i u vanrednim situacijama.